Кандидат на пост главы Верховного суда Подносова высказалась о смертной казни

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Кандидат на пост главы Верховного суда России Ирина Подносова заявила, что её мнение касаемо снятия моратория на смертную казнь не отличается от позиции, которой придерживался бывший председатель суда Вячеслав Лебедев.
На заседании Совфеда она отказалась высказывать личное мнение о смертной казни, подчеркнув при этом, что имеет позицию, идентичную мнению Лебедева. Она указала на полномочия сенаторов, отметив, что решение данного вопроса будет означать внесение изменений в конституцию. И уже из решения этого вопроса будет выходить его исполнение Верховным судом.
Также Подносова напомнила, что в настоящее время имеется решение Конституционного суда России, которое препятствует снятию моратория на смертную казнь.
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