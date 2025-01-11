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Кандидат на пост канцлера ФРГ Вайдель потребовала запустить «Северный поток»

Фото: istockphoto/guteksk7

Фото: istockphoto/guteksk7

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии (АдГ) и кандидат на пост канцлера ФРГ Алис Вайдель обратилась к властям страны с призывом возобновить поставки российского газа, используя для этого уцелевшую линию газопровода «Северный поток-2».


Такое предложение она озвучила на федеральном съезде партии, проходящем в городе Ризе в Саксонии, передаёт телеканал Welt. Ранее делегаты съезда утвердили Вайдель кандидатом на пост канцлера на внеочередных парламентских выборах, проведение которых назначено в Германии на 23 февраля.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные повреждения трёх ниток газопроводов «Северный поток» и ещё не введённого в эксплуатацию «Северный поток-2». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Кремля нет сомнений в причастности США к терактам на газопроводах. Генеральная прокуратура РФ возбудило уголовное дело по факту международного терроризма.

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#северный поток
#рф
Вучич заявил о новой проблеме с поставками газа
Вучич: Азербайджан не сможет поставлять газ Сербии из-за проблем на Шах Дениз
11 января 2025, 18:46

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Азербайджан предупредил Сербию, что не сможет поставлять газ из-за проблем на месторождении Шах-Дениз. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич на пресс-конференции по итогам встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричардом Верма.
По его словам, Баку предупредил Белград, что нет уверенности и ясности в том, какой период займет восстановление поставок газа. Президент подчеркнул, что «беда не приходит одна». Вучич имеет в виду санкции, которые ввели США против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).

Это означает, что страна начинает «намного сильнее и больше расходовать собственные резервы», заключил глава Сербии.

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#азербайджан
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В Литве грянул скандал из-за празднующего 9 Мая заместителя министра финансов
11 января 2025, 13:24

Фото: istockphoto/NejauPhoto

В Литве разразился нешуточный скандал. Причиной стала позиция заместителя министра финансов страны Валентина Гаврилова, который каждый год празднует День Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее замминистра ежегодно поздравлял своих подписчиков в социальных сетях с праздником 9 Мая, отмечая, что этот день важен для его семьи, так как его предки сражались против фашизма, напоминает LRT. По словам Гаврилова, необходимо чтить и проявлять уважение «к памяти дедов и других родственников».

Такая позиция не встретила понимания в литовских политических и государственных кругах. В офисе президента Литвы осудили поведение заместителя главы министерства финансов, а глава государства Гитанас Науседа через своих советников выразил мнение, что личная позиция Гаврилова в свете занимаемой им должности является «непонятной и неприемлемой».

Бывший министр культуры, депутат Сейма Симонас Кайрис назвал поведение замминистра проявлением «бытового советизма». Не поддержали Гаврилова и представители Социал-демократической партии, членом которой он является. Они предложили однопартийцу уйти в отставку либо прекратить праздновать 9 Мая.

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#министр
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Депутат ГД Колесник заявил о нагнетании эскалации вокруг Калининградской области
11 января 2025, 11:40

Фото: istockphoto/OlyaSolodenko

Вокруг Калининградской области нагнетается напряжённость и раздувается военная эскалация. Об этом заявил член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он сообщил, что в настоящее время в польском Гданьске, который находится буквально в каких-то 50 километрах от Калининграда, накатным способом выгружаются танки. Также депутат рассказал о танковых колоннах, следовавших окружным путём вокруг Варшавы.

«То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен», — подчеркнул парламентарий.

Колесник отметил, что в Польше вдоль российских границ сейчас идёт мощнейшее передвижение войск НАТО. По его словам, вокруг Калининградской области завязывается «европейский военный узел», который придётся разрубать «если не мечом, то гиперзвуковым "Кинжалом"».

«Там потом ни от одной европейской страны ничего не останется, всё расплавится, пожалели бы своих», — заключил депутат.

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#калининград
#польша
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Глава МИД Украины раскрыл неожиданный «удар по Москве»
Сибига назвал ударом по Москве решение дипломатических вопросов Киева и Варшавы
11 января 2025, 10:52

Фото: iStock/alzay

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал разрешение противоречий между позициями Варшавы и Киева по теме событий на Волыни во время Второй мировой войны «ударом по Москве». Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале МИД Украины.
Сибига отметил, что Украина и Польша вместе «защищаются от российского империализма». По его словам, каждая решенная дипломатическая дилемма становится ударом по Москве.

Министр также выразил надежду на дальнейшую «имплементацию договоренностей», которая основана на взаимоуважении.

Ранее сообщалось, что Польша готова к наращиванию экспорта электричества Украине, если Словакия перестанет помогать ей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#министр
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Байден заявил о возможности Харрис стать президентом после Трампа
Байден заявил, что Харрис сможет баллотироваться в президенты через четыре года
11 января 2025, 09:22

Камала Харрис и Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Джо Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис сможет баллотироваться на пост главы государства на следующих выборах, которые пройдут через 4 года. Об этом сообщает New York Post.
Действующий американский выразил мнение, что Харрис компетентна. По словам Байдена, решение о том, стоит ли ей участвовать в следующих президентских выборах вице-президент должна принять сама.

Президент добавил, что планирует оставаться на виду у общественности.

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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#выборы
#президент
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Прибалтика должна принадлежать России, заявили в Госдуме
Депутат Журавлев заявил, что Прибалтика должна принадлежать России
11 января 2025, 09:01

Фото: iStock/Oleg Elkov

Если пересматривать результаты Второй мировой войны, по логике литовского президента Гитанаса Науседы, то Литва и вся Прибалтика должны принадлежать России. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По словам Журавлева, Россия не против получить Сувалкский коридор, территорию на границе Польши и Литвы, которая позволит наладить снабжение Калининградской области по суше.

РФ готова защищать свою землю «не только на словах», подчеркнул депутат. Журавлев заключил, что участь Литвы в случае конфликта «будет печальна», даже если за нее вступится Североатлантический альянс (НАТО).

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#россия
#нато
#рф
#литва
#прибалтика
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В Болгарии призвали предъявить претензии на часть территории Украины
Политик Костадинов: Болгария должна заявить претензии на Южную Бессарабию
11 января 2025, 08:43

Фото: iStock/rarrarorro

Южная Бессарабия, находящаяся в составе Украины, должна вернуться Болгарии. Об этом написал лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов на своей странице в соцсети.
По его словам, это возвращение стало бы логичным, поскольку коренным населением Южной Бессарабии были и остаются болгары. Костадинов подчеркнул, что в составе Украины данная территория находится всего 34 года.

Болгария должна быть готова к моменту, когда «украинская государственность распадется», добавил политик. Согласно его мнению, в этот период официальной Софии необходимо будет заявить свои претензии на регион.

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#регион
#болгария
#украина
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США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России
Минфин США ввел санкции против «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза»
11 января 2025, 07:55

Фото: iStock/rarrarorro

«Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» и их дочерние компании попали под санкции американского Минфина. Об этом говорится в документах на странице ведомства.
Отмечается, что в соответствующий список также попали «Ингосстрах» и «Альфастрахование». Ограничения затронули и заместителей Минэнергетики России Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева, гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, президента «Лукойла» Вадима Воробьева, гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова.

Ранее сообщалось, что чиновники Евросоюза опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить антироссийские указы нынешнего главы США Джо Байдена. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»
ТАСС: на крейсере «Адмирал Нахимов» запустили ядерный реактор
11 января 2025, 07:27

Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

На тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» осуществили физический пуск ядерного реактора. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Помимо пуска ядерного реактора также была завершена операция по размагничиванию судна. По данным источника, запуск реактора не означает окончание ремонта и модернизации крейсера, а указывает на готовность ядерной энергетической установки работать на полную мощность.

Напомним, в начале декабря прошлого года стало известно, что крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к заводским ходовым испытаниям.

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