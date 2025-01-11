Кандидат на пост канцлера ФРГ Вайдель потребовала запустить «Северный поток»

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Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии (АдГ) и кандидат на пост канцлера ФРГ Алис Вайдель обратилась к властям страны с призывом возобновить поставки российского газа, используя для этого уцелевшую линию газопровода «Северный поток-2».
Такое предложение она озвучила на федеральном съезде партии, проходящем в городе Ризе в Саксонии, передаёт телеканал Welt. Ранее делегаты съезда утвердили Вайдель кандидатом на пост канцлера на внеочередных парламентских выборах, проведение которых назначено в Германии на 23 февраля.
26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные повреждения трёх ниток газопроводов «Северный поток» и ещё не введённого в эксплуатацию «Северный поток-2». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Кремля нет сомнений в причастности США к терактам на газопроводах. Генеральная прокуратура РФ возбудило уголовное дело по факту международного терроризма.
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Александр Бойцов