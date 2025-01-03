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Депутат Бундестага Севим Дагделен из группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» раскритиковала ФРГ за бесконечные «подарки» Киеву после того, как Украина остановила транзит российского газа в Европу. По ее мнению, этот шаг способствует повышению цен на энергоносители и разрушению европейской промышленности.
Политик также призвала немецкие власти прекратить финансовую поддержку Киева и запустить поставки топлива через оставшуюся ветку «Северного потока – 2».
С 1 января транзит российского газа через территорию Украины полностью прекращен из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.
«Газпром» сообщил, что действия украинской стороны лишили компанию технической и юридической возможности осуществлять поставки этим маршрутом. Это привело к остановке подачи топлива в Австрию, Италию, Молдавию, Словакию и Чехию. Европейские газотранспортные операторы подтвердили завершение поставок по этому направлению.
Ранее сообщалось, что в Греции осудили решение прекратить транзит российского газа через территорию Украины.
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«Правительство ФРГ и ЕС радостно наблюдают за разрушением европейской промышленности вследствие высоких цен на электроэнергию. Запустите, наконец, «Северный поток»! Прекратите делать денежные подарки Киеву!», — написала Дагделен в соцсети X (ранее Twitter).
С 1 января транзит российского газа через территорию Украины полностью прекращен из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.
«Газпром» сообщил, что действия украинской стороны лишили компанию технической и юридической возможности осуществлять поставки этим маршрутом. Это привело к остановке подачи топлива в Австрию, Италию, Молдавию, Словакию и Чехию. Европейские газотранспортные операторы подтвердили завершение поставок по этому направлению.
Ранее сообщалось, что в Греции осудили решение прекратить транзит российского газа через территорию Украины.
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Мария Моисеева