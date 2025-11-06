Уиткофф: я провёл с Путиным больше суток за переговорами

06 ноября 2025, 22:42

Уиткофф рассказал, что провёл с Путиным шесть встреч по четыре часа

Стив Уиткофф (Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что за время переговоров с Владимиром Путиным провёл с ним в общей сложности не менее 24 часов. Об этом сообщает РИА Новости.