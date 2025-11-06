Уиткофф: я провёл с Путиным больше суток за переговорами

Достижения.рф

Уиткофф рассказал, что провёл с Путиным шесть встреч по четыре часа
Стив Уиткофф (Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что за время переговоров с Владимиром Путиным провёл с ним в общей сложности не менее 24 часов. Об этом сообщает РИА Новости.



По его словам, состоялось шесть встреч, и каждая длилась не меньше четырёх часов. Об этом политик рассказал, выступая на Американском бизнес-форуме в Майами.

Ранее Уиткофф отмечал, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине уже наблюдается определённый прогресс.

Он также подчеркнул, что Дональд Трамп лично следит за процессом и считает необходимым тщательно проработать вопросы безопасности и технические детали, прежде чем переходить к политическим договорённостям.

Софья Метелева

