Уиткофф: я провёл с Путиным больше суток за переговорами
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что за время переговоров с Владимиром Путиным провёл с ним в общей сложности не менее 24 часов. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, состоялось шесть встреч, и каждая длилась не меньше четырёх часов. Об этом политик рассказал, выступая на Американском бизнес-форуме в Майами.
Ранее Уиткофф отмечал, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине уже наблюдается определённый прогресс.
Он также подчеркнул, что Дональд Трамп лично следит за процессом и считает необходимым тщательно проработать вопросы безопасности и технические детали, прежде чем переходить к политическим договорённостям.
Читайте также: