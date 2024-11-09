Фото: iStock/macky_ch
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера безумным правителем, комментируя статью Bild, в которой заявляется о нападении главы ФРГ на писателя Марко Мартина из-за его слов о «Северном потоке — 2». Об этом она написала в своем телеграм-канале. По ее словам, часть материала, где говорится, что Штайнмайер ударил писателя по голове может оказаться фейком, но «все остальное правда».
«Скажу только одно: мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела. С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться. И если граждане Германии не очнутся, то их страна так и будет сниматься в этом американо-немецком порнофильме категории «Б» под названием «Голые на батуте», — отметила Захарова.Напомним, по информации Bild, все произошло на мероприятии в честь 35-летия падения Берлинской стены. В своей речи писатель, обращаясь к президенту Германии, заявил, что проект строительства «Северного потока — 2», за который «цеплялись» Социал-демократическая партия Германии и Христианско-демократический союз, якобы помогал воплотить намерения главы российского государства Владимира Путина начать спецоперацию на Украине.
После этого выступления, пояснил писатель, Штайнмайер был в ярости и напал на него. По его словам, лидер Германии ударил Мартина по голове, заявив, что Мартин и «интеллектуалы» понятия не имеют, насколько трудна работа политиков.
Читайте также:
Президент Германии ударил писателя, обвинившего его в поддержке «Севпотока — 2»
Президент ФРГ Штайнмайер вышел из себя после критики его позиции по России
Маск резко высказался о канцлере ФРГ из-за развала правящей коалиции
Данил Пономарев