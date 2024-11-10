Трамп созвонился с Путиным, подробности разговора

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг версию о якобы «чеченском следе» в обстреле машины в Узбекистане, в которой сидел бывший чиновник администрации президента страны Комил Алламжонов. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, если бы он действительно «что-то планировал, то довел бы дело до конца и со стопроцентным результатом».