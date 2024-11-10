Трамп созвонился с Путиным, подробности разговора

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Победивший на выборах президента США Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним, в том числе, украинский конфликт. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. Американский лидер, как утверждается, поддержал мирную сделку, согласно которой за Россией останется «ряд территорий».
«Выигравший президентские выборы Дональд Трамп поговорил с российским президентом Владимиром Путиным в четверг, это был первый телефонный разговор между мужчинами с того момента, как Трамп победил на выборах», — заявили газете несколько человек, знакомых с ситуацией.При этом официальных подтверждений ни от одной из сторон на данный момент не поступало.
По информации издания, Трамп призвал не повышать эскалацию конфликта на Украине, поддержав инициативу о мирных переговорах.
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