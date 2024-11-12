Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил России ультиматумом

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Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что в случае своего избрания готов выставить России 24-часовой ультиматум на прекращение боевых действий на Украине. Об этом он сообщил в интервью Stern.
Мерц подчеркнул, что если Москва не выполнит это требование, он передаст Киеву крылатые ракеты Taurus и разрешит удары дальнобойным оружием по российской территории.
В то же время действующий канцлер Олаф Шольц недавно сообщил, что время для телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным скоро может наступить.
По его словам, этому должны предшествовать многочисленные дипломатические контакты, которые уже ведутся на протяжении долгого времени.
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В то же время действующий канцлер Олаф Шольц недавно сообщил, что время для телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным скоро может наступить.
По его словам, этому должны предшествовать многочисленные дипломатические контакты, которые уже ведутся на протяжении долгого времени.
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Мария Моисеева