Вице-канцлер ФРГ Хабек связал распад правящей коалиции с помощью для Украины

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Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что распад коалиционного правительства в стране связан с нежеланием главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП) оказывать больше помощи Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Анналеной Бербок.
«Закрыть брешь в бюджете не удалось. На столе лежали возможные решения. На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку», — сказал Хабек.
Он также заявил о распаде «светофора» - коалиции по цветам партий и отметил, что Германия должна играть свою роль в достижении мира и свободы в Европе.
Правильным ответом, по его словам, было бы «больше» помощи Украине, но СвДП не была готова пойти по этому пути.
Ранее Хабек заявил о распаде правящей коалиции, известной как «Светофор» из-за цветовой символики партий.
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