Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о намерении поставить Киеву ракеты Taurus

Министр экономики и защиты климата ФРГ и кандидат в канцлеры от «зеленых» Роберт Хабек в случае избрания главой правительства разрешит поставку крылатых ракет Taurus Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ARD.