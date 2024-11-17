Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о намерении поставить Киеву ракеты Taurus

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Министр экономики и защиты климата ФРГ и кандидат в канцлеры от «зеленых» Роберт Хабек в случае избрания главой правительства разрешит поставку крылатых ракет Taurus Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ARD.
Журналисты спросили политика, изменил ли бы он решение канцлера Германии Олафа Шольца не передавать данные ракеты Киеву.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок потребовала поставки Украине дальнобойного оружия. Дипломат не указала прямо на немецкую крылатую ракету Taurus. При этом она уточнила, что такие страны, как Франция и Великобритания, уже поставляют Киеву аналогичное оружие.
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«Ответ на этот вопрос – да», – заявил Хабек.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок потребовала поставки Украине дальнобойного оружия. Дипломат не указала прямо на немецкую крылатую ракету Taurus. При этом она уточнила, что такие страны, как Франция и Великобритания, уже поставляют Киеву аналогичное оружие.
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Александр Климов