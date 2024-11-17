Трюдо заявил о важности взаимодействия между странами для завершения конфликта на Украине

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Сотрудничество необходимо для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет ТАСС.
Так политик прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.
В ответ на вопрос репортера о том, будет ли он сам звонить Путину, премьер-министр Канады сказал, что его уровень доверия «вероятно, находится на самом низком уровне». Трюдо также добавил, что Оттава продолжит оказывать Украине полную поддержку.
В сентябре Трюдо заявил, что Канада поддерживает атаки украинской армии дальнобойным оружием на территорию России. Политик также утверждал, что Россия «нарушила установленный правилами порядок».
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«Я думаю, что мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру, а это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами», – заявил он.
В ответ на вопрос репортера о том, будет ли он сам звонить Путину, премьер-министр Канады сказал, что его уровень доверия «вероятно, находится на самом низком уровне». Трюдо также добавил, что Оттава продолжит оказывать Украине полную поддержку.
В сентябре Трюдо заявил, что Канада поддерживает атаки украинской армии дальнобойным оружием на территорию России. Политик также утверждал, что Россия «нарушила установленный правилами порядок».
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Александр Климов