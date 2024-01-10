В Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой на месяц

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Граница между Финляндией и Россией останется закрытой еще на месяц, это подтвердила в среду министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя, передает РИА Новости. Решение о продлении закрытия границы будет озвучено в четверг по инициативе правительства.
Предварительно газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве Финляндии сообщала о возможном продлении закрытия границы с Россией на еще один месяц.
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Helsingin Sanomat: Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией
Артем Кузьмин