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Кандидат в президенты Литвы назвал Крым российским

03 мая 2024, 18:29
Фото: istockphoto / Ekaterina Utorova

Фото: istockphoto / Ekaterina Utorova

Крым является российским, так как это решил народ в ходе референдума. Об этом заявил кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус в интервью агентству ELTA.
Он напомнил, что население проголосовало за присоединение республики к РФ, поэтому Крым принадлежит России.
«Раньше Крым принадлежал Украине. Еще раньше Крым принадлежал Советскому Союзу. Еще раньше Крым принадлежал царской России — так мы дойдем до греческих городов или до Крымского ханства», — заявил политик.



По его мнению, Запад выпустил из бутылки джина, когда признал Косово. Вайткус заявил, что Литва не будет использовать двойные стандарты. Если страна признала Косово, то Крым также обязана признать.

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#литва
Власти Калининграда: Слова европейских политиков граничат с неадекватностью
03 мая 2024, 18:41

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал слова кандидата в Европарламент от Финляндии Мики Аалтолы о необходимости «отрезать» Калининград от России и отметил, что такие предложения граничат с неадекватностью.
Кроме этого, он обвинил Прибалтику в волюнтаристском ограничении наземного и воздушного калининградского транзита.

«Наши самолёты из-за ограничений летают над нейтральными водами Балтийского моря. Трудностей в навигации и использовании GPS не испытывают. Хочется спросить наших финский соседей, чем отличается модуль GPS в Boeing или Airbus «Аэрофлота» и Finnair? Ничем. Поэтому, прежде чем делать подобные заявления, советуем открыть любое приложение для отслеживания пассажирских самолетов и посмотреть на маршруты», — добавил в беседе с NEWS.ru Лысков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал слова финских политиков, в частности директора Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола, о необходимости ограничить доступ РФ к Калининграду полным абсурдом и подлостью.

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#калининград
#рф
#европа
#политика
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Путин провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Рахмоном
03 мая 2024, 18:37

Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Лидеры двух стран обсудили участие в приуроченных к Дню Победы мероприятиях в Москве. Также главы России и Таджикистана обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов и обсудили сотрудничество в борьбе с террористической угрозой.

Отмечается, что в последнее время активизировались попытки искусственного нагнетания ситуации вокруг прибывающих в Россию трудовых мигрантов, включая граждан Таджикистана. Президенты заявили, что такие попытки будут пресекаться обеими сторонами, чтобы не наносить ущерб проверенным временем двусторонним отношениям.

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#политика
#переговоры
#сотрудничество
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Проговорились: Запад открыто заявил о войне против России руками Украины
Захарова назвала слова Кэмерона признанием войны Запада против РФ руками Киева
03 мая 2024, 18:23

Фото: iStock/fikretow

Запад воюет против России руками украинцев, на что указывает заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне агентство Reuters опубликовало интервью с Кэмероном, в ходе которого он заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием. После этого новость была отозвана для «пересмотра некоторых деталей сообщения». Новая версия была опубликована в 00:00 мск без каких-либо изменений.

По словам Захаровой, опубликованный материал вызвал страшный шум в мировых СМИ, поскольку западным политиком впервые так открыто было заявлено, что Запад ведёт неприкрытую войну против России руками украинских военных.

Также представитель МИД напомнила о намёке на подготовку Киевом атаки на Крымский мост от постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы и от посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса. А также о заявлении главы МИД Латвии Байбы Браже о якобы имеющемся праве Украины атаковывать российские объекты.

Всё это, по словам Захаровой, указывает не просто на финансирование террористической деятельности украинской армии, а на то, что западные политики уже думают, как террористы.

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#мид рф
#украина
#россия
#война
#политика
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Захарова пригрозила Дании ответными мерами за ограничения для российских танкеров
Захарова: Россия примет меры, если Дания ограничит движение российских танкеров
03 мая 2024, 18:02

Фото: сайт МИД РФ

Россия примет жёсткие меры в ответ на возможное введение Данией ограничения на проход российских танкеров через Балтийские проливы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что любые попытки ограничения прав судоходства российских судов будут восприниматься как недружественные шаги, за которыми последуют жесткие ответные меры от российской стороны.

Также Захарова отметила, что любые суда, в том числе и российские, имеют право на свободный и безопасный проход через Балтийские проливы, поэтому любые меры, нарушающие международное право, недопустимы.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия собирается включить в 14-й пакет санкций против России ограничения в отношении российского «теневого флота».

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#мария захарова
#мид рф
#россия
#флот
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Экономист Зайнуллин раскрыл, кто пострадает больше от новых санкций против РФ
Экономист Зайнуллин — о пагубном влиянии новых антироссийских санкций на Европу
03 мая 2024, 17:29

Фото: iStock/Zeybart

Кандидат экономических наук, профессор Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что новые антироссийские санкции США скажутся негативно прежде всего на Европе.
В частности, он привёл пример санкций на проект «Арктик СПГ 2», которые по факту являются мерой недобросовестной конкуренции, направленной на поддержание высокого уровня цен на сжиженный природный газ.

«Подобный американский подход к партнёрам, когда, попав в кризис, выплывают за счёт того, что топят своих союзников, описал ещё американский писатель О. Генри фразой «Боливар не вынесет двоих». На фоне отказа Китая снижать своё производства единственный вариант для США поддержать свою экономику — рейдерский захват европейского рынка, разорив конкурентов», — пояснил в беседе с Газета.ру Зайнуллин.

Ранее Министерство Финансов США опубликовало обновленный список антироссийских санкций, касающихся множества физических лиц и организаций.

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#сша
#санкции
#экономика
#европа
#россия
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Захарова: Оружие, поставленное Киеву, уже появляется в других странах
03 мая 2024, 17:23

Фото: Совет Федерации

Оружие, которое Запад поставляет Киеву в рамках военной помощи, уже было замечено в различных других странах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приводит ее слова ТАСС.
Она также отметила, что западное оружие «всплывает» там, где совершаются теракты. Таким образом, никто из числа жителей Запада не застрахован от того, что их же оружие может быть направлено против них самих.

Захарова напомнила, что все террористические проекты западных стран заканчивались тем, что террористы, «вскормленные» ими, возвращались обратно.

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#оружие
#террористы
#проекты
#киев
#захарова
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Депутат Новиков назвал подлостью слова финских политиков о Калининграде
03 мая 2024, 17:17

Фото: iStock/castenoid

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал слова финских политиков, в частности директора Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола, о необходимости ограничить доступ РФ к Калининграду полным абсурдом и подлостью.
Кроме этого, парламентарий расценил подобные предложения как вмешательство во внутренние дела нашей страны.

«Когда люди делают такие заявления, они должны понимать меру ответственности. Налицо попытки вмешательства представителей других государств в дела РФ. Калининград — часть нашей территории, и когда есть идеи, связанные с тем, чтобы ограничить связь российских граждан с частью страны, это выглядит абсолютным абсурдом и абсолютной подлостью», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Новиков.

Ранее директор Института международных отношений, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду.

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#страны
#калининград
#рф
#политика
#финляндия
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Политолог Станкевич заявил о серьёзном выборе перед Грузией
03 мая 2024, 17:04

Фото: iStock/Denis Kabanov

Политолог Сергей Станкевич заявил, что Грузия сейчас стоит перед серьёзным выбором пути развития: либо попасть под власть Запада, либо развиваться самостоятельно.
По его словам, первый путь развития страну не устраивает.

«Грузия стоит перед серьёзным выбором дальнейшего пути — либо конфронтация по контракту, с Россией и переход в евроатлантическую сферу влияния, либо стратегическая адаптация к реальности. <…> Грузия попыталась интегрироваться в евроатлантическое сообщество, дело дошло до войны и полураспада страны, и продолжать дальше двигаться по этому пути не хочет», — высказал своё мнение в беседе с «Известиями» Станкевич.

Ранее политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявлял о том, что США боятся потерять влияние в Грузии из-за закона об иноагентах.

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#сша
#грузия
#мнение
#политолог
#политика
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«Мы просто позоримся»: В США сделали неожиданное заявление о России
Экс-агент ЦРУ Джонсон: США разрушили мировой порядок агрессивным ответом на СВО
03 мая 2024, 16:34

Фото: iStock/rarrarorro

США собственными руками нарушили мировой порядок, который основывается на законах и правилах, агрессивно отреагировав на спецоперацию РФ на Украине. Так считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Наш ответ на военную операцию России на Украине, начавшуюся в 2022 году, положил начало уничтожению международного порядка, который установили Соединенные Штаты. Все разваливается. Выясняется, что Штаты больше не контролируют ситуацию, а Россия и Китай готовятся стать лидерами», — заявил Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он добавил, что Америка очень старается сохранить свои позиции, однако безуспешно. При этом эксперт напомнил, что Вашингтон не может остановить даже хуситов.

Таким образом, Джонсон считает, что США необходимо изменить свою стратегию на мировой геополитической арене. А в настоящее время страна просто позорится, заключил он.

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