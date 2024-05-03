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Крым является российским, так как это решил народ в ходе референдума. Об этом заявил кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус в интервью агентству ELTA.
Он напомнил, что население проголосовало за присоединение республики к РФ, поэтому Крым принадлежит России.
По его мнению, Запад выпустил из бутылки джина, когда признал Косово. Вайткус заявил, что Литва не будет использовать двойные стандарты. Если страна признала Косово, то Крым также обязана признать.
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«Раньше Крым принадлежал Украине. Еще раньше Крым принадлежал Советскому Союзу. Еще раньше Крым принадлежал царской России — так мы дойдем до греческих городов или до Крымского ханства», — заявил политик.
По его мнению, Запад выпустил из бутылки джина, когда признал Косово. Вайткус заявил, что Литва не будет использовать двойные стандарты. Если страна признала Косово, то Крым также обязана признать.
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Анастасия Хохлова