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Кандидат в президенты Польши публично вытер ноги о флаг ЕС и сжег его

Гжегож Браун вытер ноги о флаг ЕС и сжег его
Фото: istockphoto/sinonimas

Фото: istockphoto/sinonimas

Кандидат в президенты Польши от ультраправых Гжегож Браун публично вытер ноги, а затем сжег флаг Евросоюза (ЕС). Запись политик распространил в сети. Все произошло в республиканском Министерстве промышленности в Катовицах. Кадры сопровождались надписью: «Прочь с коммунизмом! Здесь Польша».
Кандидат в польские лидеры отметил, что флаг ЕС не подлежит юридической защите на территории республики.

«Так что мы не будем в Польше, в польском министерстве выставлять знаков враждебных нам организаций, которые, слава богу, не имеют государственного статуса, не пользуются никакой правовой защитой на территории Польской Республики. Здесь Польша, а не Брюссель», — сказал Гжегож Браун.
До этого Европарламент лишил Гжегоша Брауна депутатской неприкосновенности по просьбе польских правоохранителей.

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#мир
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#польша
#новости
#флаг
Путин и Нетаньяху подчеркнули вклад СССР в Победу над нацизмом
06 мая 2025, 18:49

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Сегодня президент России Владимир Путин поговорил по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Как сообщили в пресс-службе Кремля, политики отметили решающий вклад СССР в разгром нацистской Германии.
«Подчеркнут решающий вклад Красной армии и всего советского народа в разгром нацизма. Память о героях войны, тех, кто отдал жизни ради Победы, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая также является государственным праздником», — отметили в Кремле.
В конце марта и.о. посла Израиля в Москве Александр Бен Цви заявлял, что его страну представят на параде Победы в столице. Он подчеркивал, что 9 мая в Москве должна быть посол Израиля Симона Гальперин. О решающем вкладе СССР в Победу говорил также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на слова президента США Дональда Трампа о якобы решающем вкладе Америки.

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#россия
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#день победы
#владимир путин
#биньямин нетаньяху
#9 мая
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Военный эксперт объяснил бесперспективность угроз Зеленского удара по Москве 9 мая
Анатолий Матвийчук назвал пиаром угрозы Зеленского по атаке Москвы 9 мая
06 мая 2025, 16:11

Владимир Зеленский

Военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил реальность угроз Киева о нанесении ударов по Москве во время празднования Дня Победы. Ранее Владимир Зеленский не стал исключать атаки столицы России.
По мнению эксперта, эти угрозы следует воспринимать как пиар. Плюс к этому Зеленский хочет, чтобы у европейских лидеров появились сомнения о целесообразности посещения Москвы 9 мая.

«Первая причина — это пиар Зеленского перед западными кураторами, особенно перед Макроном и Стармером: «Я все-таки могу наносить удары по Москве, посмотрите, как я это делаю». И второе — это напугать европейских лидеров, которые собираются приехать в Москву 9 мая», — пояснил Матвийчук NEWS.ru.
Эксперт также подчеркнул, что у Киева нет реальной военной перспективы реализовать свои угрозы. Москва оснащена несколькими поясами системы ПВО.

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Кадыров сообщил о желании уйти в отставку
Рамзан Кадыров не исключил, что уйдет в отставку
06 мая 2025, 15:52

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о скорой своей отставке. Ранее появились сообщения, что нынешний глава Чечни может покинуть свой пост.
Кадыров отметил, что сам является инициатором своей отставки. Глава республики рассчитывает, что Кремль поддержит его инициативу.

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», – цитирует Кадырова ИА «Чечня Сегодня».
Ранее Кадыров уже обращался с просьбой об отставке. 48-летний нынешний глава Чечни занимает свой пост с апреля 2007 года. В прошлом месяце 17-летний сын Кадырова Адам Кадыров занял пост секретаря Совета безопасности Чечни.

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#кадыров
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МИД Узбекистана отчитал российского посла за выдворение мигрантов
Посла России в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД республики
06 мая 2025, 15:18

Фото: iStock/Diy13

В Министерстве иностранных дел Узбекистана заместитель министра Бобур Усманов выразил строгую нотацию послу России Олегу Мальгину.
Он заявил, что недопустимо ставить под сомнение необходимость расширения узбекского присутствия на территории России и завоевания «жизненного пространства» для потомков Джелал ад-Дина, имея в виду захват ареала обитания этническими узбеками-соседями, сообщает argumenti.ru.

Эксперты отметили, что конфликт возник после того, как глава узбекской национально-культурной автономии в Москве Бахром Исмаилов призвал соотечественников к «экспансии» в России и заявил о необходимости замены русской культуры узбекской.

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В Кремле высказались о любимом кефире Путина
Песков: ажиотаж вокруг кефира Путина говорит о популярности лидера страны
06 мая 2025, 15:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ажиотаж вокруг любимого кефира президента России Владимира Путина говорит о сплочении общества и популярности главы государства. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Вы знаете, это же не кефир вызывает ажиотаж. Наверное, это консолидация всего общества, это проявление консолидации общества вокруг президента», — отметил он, комментируя кадры фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», где Путин достает из холодильника кефир.

Известно, что кефир марки «Эковакино» производится рязанским предприятием «Вакинское агро».

Премьера документальной картины «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» прошла на канале «Россия 1» в минувшее воскресенье, 4 мая.

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