Кандидат в президенты Польши публично вытер ноги о флаг ЕС и сжег его

Кандидат в президенты Польши от ультраправых Гжегож Браун публично вытер ноги, а затем сжег флаг Евросоюза (ЕС). Запись политик распространил в сети. Все произошло в республиканском Министерстве промышленности в Катовицах. Кадры сопровождались надписью: «Прочь с коммунизмом! Здесь Польша».