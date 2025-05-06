Кандидат в президенты Польши публично вытер ноги о флаг ЕС и сжег его

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Кандидат в президенты Польши от ультраправых Гжегож Браун публично вытер ноги, а затем сжег флаг Евросоюза (ЕС). Запись политик распространил в сети. Все произошло в республиканском Министерстве промышленности в Катовицах. Кадры сопровождались надписью: «Прочь с коммунизмом! Здесь Польша».
Кандидат в польские лидеры отметил, что флаг ЕС не подлежит юридической защите на территории республики.
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«Так что мы не будем в Польше, в польском министерстве выставлять знаков враждебных нам организаций, которые, слава богу, не имеют государственного статуса, не пользуются никакой правовой защитой на территории Польской Республики. Здесь Польша, а не Брюссель», — сказал Гжегож Браун.До этого Европарламент лишил Гжегоша Брауна депутатской неприкосновенности по просьбе польских правоохранителей.
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Никита Кротов