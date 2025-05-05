Воссоздана речь Рузвельта о роли СССР в уничтожении нацистов

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Историческое обращение президента США Франклина Рузвельта к американскому народу в 1942 году получило современное обновление.
RT с помощью нейросетей воссоздал речь главы Белого дома. В своей речи Рузвельт отметил вклад СССР в войне против фашисткой Германии. Глава США тогда заявил, что советские войска уничтожили больше всех нацистов, чем все остальные союзники, вместе взятые.
Ранее нынешний президент США Дональд Трам заявил о решающем вкладе американцев в победе над фашизмом. По его мнению, именно они внесли наибольший вклад в разгром нацизма. Трамп также считает, что страна одержала главную победу и в Первой мировой войне. Напомним, Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее нынешний президент США Дональд Трам заявил о решающем вкладе американцев в победе над фашизмом. По его мнению, именно они внесли наибольший вклад в разгром нацизма. Трамп также считает, что страна одержала главную победу и в Первой мировой войне. Напомним, Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Манцаев Рамиль