Фото: iStock/Diy1
Кандидат в президенты США Джилл Стайн призвала к немедленному началу переговоров между Россией и Украиной, сообщает информационное агентство ТАСС.
Политик подчеркнула, что Вашингтон должен немедленно снизить давление и возобновить диалог с обеими сторонами конфликта и другими участниками. По ее словам, Москва хочет только нейтралитета на Украине.
По ее словам, это бы могло поспособствовать избежанию масштабных последствий.
Ранее стало известно, что Партия зеленых США выдвинула кандидатуру Стайн на пост президента. Ее кандидатуру поддержали 267 человек. Политик выступает против помощи Украине.
Читайте также:
В США стало известно о выдвижении критика помощи Украины кандидатом в президенты
В Польше сообщили о провале попыток Украины убедить Запад снять запрет на удары по России
В США рассказали о попытках Украины отвлечь Запад от провалов ВСУ
«Мы считаем, что необходимо прибегнуть к базовой дипломатии. Это не высшая математика, это базовая дипломатия», – заявила Стайн.
По ее словам, это бы могло поспособствовать избежанию масштабных последствий.
Ранее стало известно, что Партия зеленых США выдвинула кандидатуру Стайн на пост президента. Ее кандидатуру поддержали 267 человек. Политик выступает против помощи Украине.
Читайте также:
В США стало известно о выдвижении критика помощи Украины кандидатом в президенты
В Польше сообщили о провале попыток Украины убедить Запад снять запрет на удары по России
В США рассказали о попытках Украины отвлечь Запад от провалов ВСУ
Александр Климов