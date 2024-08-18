В Польше сообщили о провале попыток Украины убедить Запад снять запрет на удары по России

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Украине не удалось убедить союзников снять запрет на нанесение ударов по РФ после нападения на Курскую область при помощи поставленного оружия, заявил глава МВД Польши Томаш Семоняк в беседе с Reuters.
По его словам, нападение на российский регион никоим образом не повлияет на позицию партнеров Киева. Семоняк подчеркнул, что Запад выступает против эскалации.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты проигнорировали запрос Великобритании относительно ее позиции по поводу удара вглубь российской территории ракетой дальнего действия Storm Shadow. Сообщалось, что британцы были готовы разрешить Украине использовать оружие в таких целях, но хотели узнать мнение своих союзников и получить одобрение Вашингтона. Однако этот запрос «застрял в системе» и оставался без ответа более месяца.
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Александр Климов