В США стало известно о выдвижении критика помощи Украины кандидатом в президенты

Партия зеленых США выдвинула, врача, активиста-эколога и противника военной и финансовой помощи Украине Джилл Стай, своим кандидатом в президенты. Решение приняли по итогам съезда партии.
Мероприятие проходило в форме видеосвязи; кандидатуру Стайн поддержали 267 человек.
74-летняя Стайн ранее баллотировалась в президенты США в 2016 году и получила 1 % голосов. По мнению многих американских СМИ, ей удалось победить Дональда Трампа за счет голосов, которые могли достаться Хиллари Клинтон.
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«Таким образом она официально становится кандидатом в президенты», – сообщил ведущий трансляции.
74-летняя Стайн ранее баллотировалась в президенты США в 2016 году и получила 1 % голосов. По мнению многих американских СМИ, ей удалось победить Дональда Трампа за счет голосов, которые могли достаться Хиллари Клинтон.
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Александр Климов