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Атака на Курскую область помогла Украине отвлечь западные СМИ от ряда провалов ВСУ на других участках боевых действий, сообщает американский журнал Foreign Policy (FP).
По данным автора, давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этих участках не снизилось. Кроме того, эксперты рассказали, что это не станет залогом успешного контрнаступления истощенных подразделений украинской армии.
За минувшие сутки в Курской области уничтожено до 220 боевиков. На сегодняшний день операция по ликвидации подразделений ВСУ в российском приграничье продолжается.
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«Это наступление привлекает внимание и отвлекает средства массовой информации на Западе от продолжающейся серии негативных историй в других местах конфликта», — отмечается в публикации.
За минувшие сутки в Курской области уничтожено до 220 боевиков. На сегодняшний день операция по ликвидации подразделений ВСУ в российском приграничье продолжается.
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Александр Климов