Фото: сайт Кремля
В ЕС обеспокоены тем, что бывший американский лидер Дональд Трамп выбрал Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов Америки, так как он не придерживается радикальных позиций по отношению к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом пишет агентство Reuters.
«На Мюнхенской конференции Вэнс сказал, что Путин не является экзистенциальной угрозой для Европы», — указано в материале.
По его словам, Соединенные Штаты Америки и Европа не смогут обеспечить Киев боеприпасами, которые необходимы для победы над РФ. В ЕС это вызывает серьезные опасения. Представитель Социал-демократической партии Олафа Шольца Нильс Шмид заявил, что Вэнс занимает еще более радикальную позицию по Украине, чем Трамп. Он хочет прекратить военную поддержку.
С начала специальной военной операции западные союзники щедро снабжают украинскую армию своим вооружением. Однако ранее Запад уточнял, что это оружие может быть задействовано только на поле боевых действий, но никак не для ударов по территории РФ, сейчас же эти ограничения предлагается снять.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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Дарья Осипова