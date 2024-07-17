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Журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде заявила, что в магазинах в Москве можно найти практически все. Об этом информирует РИА Новости.
«В Москве ситуация очень хорошая. Даже при существовании режима европейских санкций, я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году. В магазинах можно найти практически все, что угодно. Так что санкции не сработали», — сказала она.
Кроме этого, журналистка отметила, что у людей в России есть доступ к любым СМИ онлайн. Поэтому есть возможность получать информацию и видеть позицию российской, а также западной стороны.
С начала СВО в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против РФ. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Стало известно о колонне техники наемников и боевиков «Азова»* в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова