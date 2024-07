Помощник Трампа Гренелл предложил создать автономные зоны на Украине

ООН рассмотрит информацию, опубликованную в New York Times, о жестоком обращении ВСУ с российским военнопленным.





«Элизабет Троссел, официальный представитель Управления, заявила, что организация проверяет эти данные. «Управление уточняет информацию у коллег», — говорится в материале.





6 июля Каспар Гросс, медик подразделения, дал интервью The New York Times. Он рассказал, что иностранные наёмники, воевавшие на стороне Украины в составе подразделения The Chosen Company, участвовали в казнях российских военнопленных в зоне специальной военной операции.





По словам Гросса, после одного из боёв в августе 2023 года на позиции противника вышел раненый российский солдат. Ему требовалась медицинская помощь. В это время один из наёмников искал бинты. Двое других, которые были членами The Chosen Company и руководимой американцами, выстрелили в безоружного.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рассматривает информацию, опубликованную в газете The New York Times, о жестоком обращении с раненым российским военнопленным со стороны военнослужащих Вооружённых сил Украины.