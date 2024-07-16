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Помощник бывшего американского президента Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил создать автономные зоны на Украине. Об этом пишет издание Bloomberg.
«Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали», — сказал он.
Гренелл отметил, что таким образом Украина сможет добиться мира и сохранить целостность своей территории. Кроме этого, он считает, что Украину нельзя делать членом НАТО.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
Стало известно, сколько миллионов получат военные ВС РФ за уничтожение F-15 и F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова