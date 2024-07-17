«Изнанка» показала видео удара по автобусам ВСУ на полигоне под Харьковом

Фото: istockphoto / Diy13
В интернете появилось видео удара по полигону нацгвардии Украины в Харьковской области, где присутствовали автобусы с боевиками ВСУ. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
Дрон сопровождал автобусы с украинскими боевиками до самого полигона под Харьковом, там по ним ударили ракеты «Искандер». Противник потерял до 160 человек. Под удар попала 13-я бригада нацгвардии Украины «Хартия», сформированная в 2022 году. На опубликованных кадрах видно, что к месту атаки пребывают автомобили скорой помощи и эвакуационные машины.
Напомним, российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники Вооруженных сил Украины, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Стало известно о подготовке обмена пленными между Россией и Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники Вооруженных сил Украины, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Стало известно о подготовке обмена пленными между Россией и Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова