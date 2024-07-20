Кандидат в вице-президенты Трампа спрашивал у послов о «гендерно нейтральных туалетах»

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Кандидат в вице-президенты Трампа Джей Ди Вэнс выступил против назначения на должности десятка дипломатов. Пишет The Washington Post.
Как выяснилось, кандидаты в дипломаты проходили анкетирование, в котором особое внимание было уделено вопросам продвижения гендерной идентичности.
Вэнс спрашивал послов о том, намерены ли они увеличивать число «гендерно нейтральных туалетов» в посольствах США, а также продолжать политику лояльности к секс-меньшинствам. Таким образом ряд политиков отсеялся. Видимо, анкетирование не прошли те, кто ответил на указанные вопросы утвердительно.
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