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Будущую главу разведки США, чью кандидатуру выдвинул победивший на выборах президента в США Дональд Трамп, Тулси Габбард подозревали в деятельности в пользу интересов России. Об этом написало украинское издание «Страна».
Трамп выдвинул кандидатуру Тулси Габбард на пост руководителя американской разведки. В 2022 году Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обвинял ее в связях с Россией, а претензии были выдвинуты Центром по борьбе с дезинформацией из-за высказываний Габбард о том, что Россия начала спецоперацию после провокаций США. Она также говорила о желании пока еще действующего правительства Штатов уничтожить россиян путем ведения украинского конфликта.
43-летняя Тулси Габбард также была внесена в списки лиц, лояльных к российскому руководству и занимающих пророссийскую позицию.
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