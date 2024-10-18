Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в развязывании конфликта на Украине.
В интервью с Патриком Бет-Дэвидом Трамп заявил, что Зеленский не смог предотвратить начало войны.
Трамп также раскритиковал действующего президента США Джо Байдена, обвинив его в подстрекании к эскалации конфликта и неспособности достичь мирного решения. Политик подчеркнул, что нынешняя политика Белого дома не способствует разрешению кризиса.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки столкнулись с ограничениями в способности поставлять вооружения Украине, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы не ослабить собственную обороноспособность. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
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«Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна», — сказал Трамп, добавив, что в случае его избрания на пост президента он намерен урегулировать конфликт на Украине в течение своего срока.
Трамп также раскритиковал действующего президента США Джо Байдена, обвинив его в подстрекании к эскалации конфликта и неспособности достичь мирного решения. Политик подчеркнул, что нынешняя политика Белого дома не способствует разрешению кризиса.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки столкнулись с ограничениями в способности поставлять вооружения Украине, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы не ослабить собственную обороноспособность. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
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Елена Перлова