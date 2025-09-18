Кандидатуру Краснова на должность главы ВС РФ обсудят в Совете Федерации
Президент Владимир Путин направил в Совет Федерации кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на утверждение в качестве председателя Верховного суда РФ. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Андрей Клишас.
По его словам, представление направили в Совет Федерации в соответствии с Конституцией и Федеральным конституционным законом о Верховном суде.
15 сентября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала положительную рекомендацию по кандидатуре Краснова. Согласно процедуре, председатель Верховного суда назначается Советом Федерации на шестилетний срок по представлению президента при наличии положительного заключения ВККС.
Место главы Верховного суда освободилось после смерти Ирины Подносовой 22 июля 2025 года. 29 июля ВККС объявила конкурс на эту должность.
