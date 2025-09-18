18 сентября 2025, 11:55

Клишас: Кандидатуру Краснова на должность главы ВС РФ обсудят в Совете Федерации

Игорь Краснов (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин направил в Совет Федерации кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на утверждение в качестве председателя Верховного суда РФ. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Андрей Клишас.