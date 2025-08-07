В Совфеде предложили расширить круг наследников недвижимости умершего

07 августа 2025, 08:01

Кутепов: бывший супруг сможет наследовать долю общей недвижимости

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов инициировал внесение поправок в Гражданский кодекс РФ, которые позволят бывшим супругам наследовать доли в общей недвижимости при отсутствии других наследников. Об этом пишет РИА Новости.