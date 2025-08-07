В Совфеде предложили расширить круг наследников недвижимости умершего
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов инициировал внесение поправок в Гражданский кодекс РФ, которые позволят бывшим супругам наследовать доли в общей недвижимости при отсутствии других наследников. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно предложению, бывший супруг, являющийся участником долевой собственности, сможет стать наследником девятой очереди. Это необходимо для устранения пробелов в законодательстве, которые создают сложности для сособственников, особенно в ситуациях, когда имущество становится выморочным после смерти собственника.
Кутепов отметил, что признание долей выморочными затрудняет эффективное распоряжение ими как для государства, так и для сособственников. В случае отсутствия наследников имущество переходит в собственность государства, что приводит к потере налоговых поступлений и увеличению расходов на содержание таких долей.
Предложенные изменения призваны облегчить процесс наследования и вовлечь недвижимость в гражданский оборот, что будет полезно как для государства, так и для граждан.
