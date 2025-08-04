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В Совфеде объяснили, почему Россия списывает долги развивающимся странам

Сенатор Косачев: РФ списывает долги развивающимся странам для сотрудничества
Фото: iStock/macky_ch

Россия продолжает практику списания долгов развивающимся странам для поддержания и развития сотрудничества. Об этом заявил российский сенатор Константин Косачёв в рамках парламентского форума, проходящего в Национальной туристической зоне «Аваза».



Косачёв, слова которого приводит РИА Новости, заявил, что за последние 20 лет Россия списала более 20 миллиардов долларов странам Африки, что стало важным инструментом внешнеполитического диалога и экономического партнерства.

Сенатор подчеркнул, что подобные шаги способствуют укреплению международных связей и развитию сотрудничества между Россией и странами, сталкивающимися с экономическими вызовами.

Анастасия Чинкова

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