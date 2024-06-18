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Канцлер Австрии Нехаммер посчитал допустимыми удары Украины по России

Neue Zürcher Zeitung: удары Украины по России являются допустимыми
18 июня 2024, 12:18
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Удары Украины по российским территориям посчитал допустимыми австрийский канцлер Карл Нехаммер. Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung. Нехаммер отметил, что такие действия Киева в рамках международного права являются нормальными.
При этом политик подчеркнул, что его страна не помогает Украине и занимает нейтральную позицию. Однако она солидарна с государствами Евросоюза в вопросах финансовой поддержки киевскому режиму.

После начала спецоперации в Донбассе недружественные к РФ государства стали помогать украинским неонацистам, оказывая военную и финансовую поддержку.



С течением времени некоторые страны меняют свою риторику. Даже киевские нардепы уже считают, что допустили ошибку, когда не пригласили Россию на саммит в Швейцарию, поскольку без РФ уладить конфликт не получится.

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NI: Запад подошел к поворотному моменту в украинском конфликте
18 июня 2024, 12:36

Фото: istockphoto/Andrii Hibelchuk

К поворотному моменту в вопросах поддержки киевского режима подошли западные страны, когда разрешили боевикам ВСУ бить из своего оружия по России. Об этом пишет издание National Interest.
«НАТО переживает важный поворотный момент в своей поддержке обороны Украины от России. Администрация Байдена в союзе с несколькими европейскими союзниками Соединенных Штатов одобрила использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России», – говорится в статье.

Отмечено, что Запад сильно рискует при возможном нахождении натовских инструкторов на территории Украины. Иностранные военные уязвимы для ударов со стороны российской армии и не важно, случайны они или преднамеренны.

Авторы материала указывают, что нарастающая напряженность в украинском конфликте не только угрожает жизни и безопасности натовских инструкторов, но и может втянуть США в более серьезное противостояние с Россией.

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Канцлер Австрии Нехаммер посчитал допустимыми удары Украины по России
#мир
#украина
#кризис
#россия
#сша
#новости
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На Украине посмеялись над заявлениями США о подготовке пилотов F-16
Депутат Рады Устинова назвала «смехотворными» слова США о подготовке пилотов
18 июня 2024, 11:58

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Американские заявления о подготовке пилотов F-16 высмеяли на Украине. Об этом изданию The Times заявила нардеп Верховной рады Украины Александра Устинова, назвав слова американских военных чиновников «смехотворными».
«Это не аргументы, это оправдания, и они продолжают придумывать их снова и снова», – сказала Устинова.

По словам депутата, киевскую жалобу о предоставлении еще как минимум десяти мест для обучения отклонил Вашингтон.

Ранее в США заявляли, что украинских пилотов для полетов на истребителях F-16 нужно готовить более тщательно. А издание Politico, ссылаясь на источники, сообщали, что Киев недоволен скоростью подготовки пилотов в Штатах. Подчеркивалось, что к концу этого года для киевского режима подготовят всего 20 человек.

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#мир
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Россия и КНДР подпишут соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
18 июня 2024, 11:36

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин одобрил проект соглашения, которое предусматривает всеобъемлющее стратегическое партнерство с Северной Кореей. Он подпишет договор, встретившись с главой республики Ким Чен Ыном. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовых актов.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», – гласит распоряжение.

Глава государства разрешил российскому МИДу менять проект соглашения там, где изменения не носят принципиальный характер.

Путин прилетит в Пхеньян вечером, 18 июня, основная программа визита начнется на следующий день, 19 июня.

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#мир
#россия
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Во Франции заявили, что НАТО хочет вооружить Киев до победы Трампа на выборах
Филиппо заявил, что НАТО хочет вооружить Киев до победы Трампа на выборах
18 июня 2024, 10:36

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Спешное вооружение Киева до победы на американских президентских выборах политика Дональда Трампа входит в планы НАТО. Об этом в социальных сетях заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Посмотрите, почему НАТО рвется к войне на Украине и финансирует ее на десятки миллиардов! Потому что Трамп только что подтвердил свое несогласие с этим конфликтом и осудил Зеленского!» – написал Филиппо.

Политик прикрепил к своей записи видео, в котором Трамп назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «величайшим торговцем», пообещав, что разберется с многомиллиардными траншами Киеву, если победит в ноябре.

Филиппо согласен с Трампом и призвал закончить «этот цирк». Ранее бывший хозяин Белого дома негативно говорил об оказываемой Киеву финансовой помощи Вашингтоном. Встретившись с однопартийцами на Капитолийском холме, Трамп критиковал недавнюю поддержку Украины на 60 миллиардов долларов.

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Во Франции призвали к выходу из НАТО
Французский политик Филиппо считает, что Франция должна покинуть НАТО
18 июня 2024, 10:17

Фото: istockphoto/Olivier DJIANN

Франции нужно выйти из блока НАТО после того, как страны альянса отказались от мирного плана РФ по Украине. Об этом в социальных сетях написал французский политик Флориан Филиппо.
«НАТО только что отвергла мирный план, предложенный Россией. Нам необходимо очнуться, работать над достижением мира и выйти из НАТО», – написал Филиппо.

Он добавил, что в планы альянса входит прямой контроль военной поддержки киевского режима, а страны-участницы должны будут выделять как минимум 40 миллиардов евро в год столько, сколько это будет необходимо.

«Это неприемлемо», – заключил Филиппо.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал к тому, чтобы все страны блока в обязательном порядке помогали Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что такой призыв вряд ли изменит ситуацию, поскольку Украина и так регулярно получает помощь от альянса.

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#мир
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Yonhap: Южнокорейские военные снова открыли стрельбу из-за нарушения границы
18 июня 2024, 10:07

Фото: istockphoto/Alexander Sanchez

Солдаты КНДР во второй раз за две недели пересекла военную демаркационную линию внутри демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореей. Южнокорейские военные вынуждены были открыть предупредительный огонь.
Об этом сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея (JCS). Инцидент произошёл около 8:30 по местному времени (2:30 по московскому). Небольшая группа северокорейских военных ненадолго пересекла демаркационную линию и оказалась на территории Южной Кореи. Южнокорейские военные получили сигнал об этом с помощью специальной аппаратуры. Они предупредили солдат КНДР, после чего произвели несколько выстрелов. После этого северокорейцы вернулись на свою территорию.

Такой же инцидент произошёл 9 июня на другом участке границы. Представитель JCS уточнил, что, вероятнее всего, военные КНДР пересекли границу случайно, как и в прошлый раз. В последнее время Пхеньян ведёт на своей стороне активные строительные работы. Скорее всего, с этим и связано непреднамеренное нарушение границы северокорейцами, считают в Сеуле.

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#военные
#нарушение
#инцидент
#кндр
#солдат
#граница
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Хакеры RaHDit опубликовали данные свыше 1,2 тыс операторов украинских дронов
18 июня 2024, 09:52

Фото: istockphoto/ spyarm

Хакеры RaHDit опубликовали данные свыше 1,2 тыс операторов беспилотной авиации Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Среди раскрытых сведений — вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным СК РФ он причастен к атакам на аэродромы Энгельс в Саратовской области, Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области. Среди операторов есть те, кто был судим за насилие над детьми, любители БДСМ и обмена женами, а также кришнаиты-националисты.

Ранее сообщалось, что в нападениях на российские военные аэродромы, которые происходили с октября 2022 года, заочно обвинен командир полка беспилотников ВСУ полковник Сергей Бурденюк*. Согласно решению военного СКР, на основании материалов контрразведки ФСБ и Минобороны РФ он объявлен в международный розыск.

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* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию
18 июня 2024, 09:37

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Президент Владимир Путин накануне поездки в Юго-Восточную Азию посетил с рабочим визитом Якутию. Глава государства прилетел в столицу региона 18 июня.
В столице региона российский лидер ознакомится с достижениями республики в IT-сфере и оборонной промышленности в креативном кластере «Квартал труда» и проведёт несколько рабочих встреч, передаёт ТАСС. Запланировано общение с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель» и деятелями культуры. Также состоится встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым. В Якутске сейчас настоящая летняя погода, около 21 градуса тепла.

После окончания рабочего визита в Якутию уже вечером 18 июня Владимир Путин отправится с государственным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. На следующий день российский президент вылетит во Вьетнам.

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Стало известно, кто помог предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса»
Hurriyet: Турция помогла РФ предотвратить второй теракт после «Крокуса»
18 июня 2024, 09:19

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Спецслужбы Турции помогли предотвратить в Москве второй теракт после атаки на «Крокус». Они предупредили российских коллег. Об этом пишет газета Hurriyet.
Сообщается, что после первого нападения террористы готовили второй. Они планировали напасть на переполненный ТЦ. Разведка Турции предотвратила этот теракт, сообщив об этом Москве.

Готовили его боевики группировки «Вилаят Хорасан»*, которая запрещена в РФ. Она была связана с запрещенной террористической организацией «Исламское государство»**. Турция длительное время следила за деятельностью местной ячейки организации «Вилаят Хорасан»*. Спецслужбы вышли на несколько лиц, допросили их, после чего был установлен контакт с российской стороной.

Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла толпу людей, а затем подожгла «Крокус». Исполнители теракта были успешно задержаны и арестованы. Представитель одного из фигурантов дела заявил, что в августе 2024 года дело будет передано в суд для рассмотрения. Число жертв теракта достигло 144, пострадал 551 человек.

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* филиал запрещенной в РФ международной террористической организации
** террористическая группировка, запрещена в РФ
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