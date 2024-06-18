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Удары Украины по российским территориям посчитал допустимыми австрийский канцлер Карл Нехаммер. Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung. Нехаммер отметил, что такие действия Киева в рамках международного права являются нормальными.
При этом политик подчеркнул, что его страна не помогает Украине и занимает нейтральную позицию. Однако она солидарна с государствами Евросоюза в вопросах финансовой поддержки киевскому режиму.
После начала спецоперации в Донбассе недружественные к РФ государства стали помогать украинским неонацистам, оказывая военную и финансовую поддержку.
С течением времени некоторые страны меняют свою риторику. Даже киевские нардепы уже считают, что допустили ошибку, когда не пригласили Россию на саммит в Швейцарию, поскольку без РФ уладить конфликт не получится.
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После начала спецоперации в Донбассе недружественные к РФ государства стали помогать украинским неонацистам, оказывая военную и финансовую поддержку.
С течением времени некоторые страны меняют свою риторику. Даже киевские нардепы уже считают, что допустили ошибку, когда не пригласили Россию на саммит в Швейцарию, поскольку без РФ уладить конфликт не получится.
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Никита Кротов