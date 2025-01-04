Канцлер Австрии Нехаммер заявил об уходе с поста после провала переговоров

Карл Нехаммер (Фото: РИА Новости/ Стрингер)
Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер объявил, что коалиционные переговоры о формировании правительства в стране провалились. Об этом он сообщил в социальной сети Х.
Карл Нехаммер отметил, что его партия вела долгие и честные переговоры с Социал-демократической партией Австрии. Он обратил внимание, что с оппонентами не получилось договориться по ключевым пунктам.
В скором времени он покинет посты федерального канцлера и главы АНП, а ещё обеспечит упорядоченный переход, подчеркнул Карл Нехаммер.
Нехаммер сказал, что для него «всегда было большой честью» служить Австрии на посту канцлера, а ранее — в роли министра внутренних дел.
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«Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов. Поэтому мы прекращаем переговоры с СДПА и продолжать их не будем», — уточнил Карл Нехаммер.
В скором времени он покинет посты федерального канцлера и главы АНП, а ещё обеспечит упорядоченный переход, подчеркнул Карл Нехаммер.
Нехаммер сказал, что для него «всегда было большой честью» служить Австрии на посту канцлера, а ранее — в роли министра внутренних дел.
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Ольга Енгалычева