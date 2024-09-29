Канцлер Австрии Нехаммер признал, что его партия проиграла правым на выборах

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что его «Австрийская народная партия» проиграла правым из «Австрийской партии свободы». Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам голосования. При этом он не стал отвечать на вопрос о возможной коалиции с соперниками.
«Да, это была гонка на выбывание, и да, мы не заняли первое место. Было заметное движение, и сейчас наша задача — разобраться, почему радикально настроенные люди получают больше голосов, чем мы, представляющие центристскую силу и разум», — сказал канцлер.При этом Нехаммер подчеркнул, что все обещания, которые его партия обещала в преддверии голосования, все равно будут выполнены. На вопрос о коалиции с правыми он ответил, что следует дождаться, когда окончательно подсчитают все голоса.
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