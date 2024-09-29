Канцлер Австрии Нехаммер признал, что его партия проиграла правым на выборах

Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что его «Австрийская народная партия» проиграла правым из «Австрийской партии свободы». Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам голосования. При этом он не стал отвечать на вопрос о возможной коалиции с соперниками.