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Канцлер Нехаммер: Австрия может быть площадкой для переговоров по украинскому конфликту

Фото: iStock/ Diy13

Фото: iStock/ Diy13

Во время телефонной беседы с избранным президентом США Дональдом Трампом австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Австрия готова стать площадкой для мирных переговоров по украинскому конфликту, проинформировал телеканал Puls24.
«Я предложил Австрию в качестве хорошего места для переговоров как нейтральную страну», — заявил Карл Нехаммер.

В ходе диалога с победившим на выборах президента Соединённых Штатов Америки Нехаммер объявил, что Австрия последовательно выступала и продолжит поддерживать скорейшую деэскалацию украинского кризиса, поэтому Вена по-прежнему «готова стать площадкой для проведения международных мирных переговоров». Ещё подчёркивалось, что лидеры двух стран обменялись мнениями о возможностях завершения конфликта.



Как передал канцлер Австрии, его разговор с Дональдом Трампом быстро сконцентрировался на Украине. Избранный президент США попросил Карла Нехаммера «дать свою оценку» ситуации.

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Блинкен: Вашингтон сделает все, чтобы успеть усилить Киев до прихода Трампа
26 ноября 2024, 21:29

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Белый дом под руководством президента Джо Байдена применит всевозможные усилия, чтобы успеть усилить Украину обещанными вооружениями для продолжения конфликта с РФ до прихода к власти республиканца Дональда Трампа, передал Sky News.
Об таком решении на пресс-конференции в Италии по итогам встречи глав МИД стран G7 объявил госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен.

«Мы будем поддерживать Украину и Европу до последнего дня этой администрации. Это отражается в двухпартийной поддержке в обеих палатах Конгресса, которые одобрили дополнительное финансирование для Украины, а также в поддержке со стороны общественности», — подчеркнул Энтони Блинкен.

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки обратил внимание, что Белый дом намерен сделать всё возможное, чтобы Украина могла либо продолжать сражаться в следующем 2025 году, «либо вести переговоры с позиции силы», если того потребует ситуация.

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Украинская армия атаковала Васильевку и Каменку-Днепровскую в Запорожской области
26 ноября 2024, 21:28

Фото: iStock/ Gennadiy Kravchenko

Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий заявил в своём Телеграм-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали города Васильевка и Каменка-Днепровская.
«Города Запорожской области Васильевка и Каменка-Днепровская подвергаются атакам с украинской стороны. Враг снова бьет по гражданской инфраструктуре», — сообщил Антон Тицкий.

По словам заместителя губернатора региона, Вооружённые силы Украины атаковали гражданскую инфраструктуру городов. Так, в Васильевке целью беспилотного летательного аппарата, отправленного Киевом, было здание почтового отделения, но его удалось сбить российским военнослужащим. Каменка-Днепровская подверглась обстрелу со стороны артиллерии армии Украины.

Ранее пресс-служба Минобороны передавала, что военнослужащие армии России пострадали в результате атак ВСУ по Курской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS 23 и 25 ноября.

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#запорожская область
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Переданные Украине ракеты ATACMS могли быть произведены в 1990-е годы
26 ноября 2024, 20:41

Фото: Минобороны России (mil.ru)

Переданные США и использованные ВСУ для нанесения ударов по Курской области дальнобойные ракеты ATACMS, скорее всего, произведены в 1990-е годы и не менее двух раз модифицированы для продления срока возможного использования. Об этом сообщает РИА Новости.
Минобороны России ранее опубликовало фотографии обломков ракет. Проведённый анализ показывает, что они были произведены компанией Lockheed Martin Vought Systems. Такое имя компания имела до 1999 года, что следует из годовых отчётов армии США.

С 2000 года она стала именоваться Lockheed Martin Missiles and Fire Control. К тому же, на возраст ракет указывает тот факт, что именно в конце 1990-х ВС США начали активно закупать такие дальнобойные ракеты в больших количествах.

Срок службы ракет ATACMS составляет 10 лет, что говорит о том, что они были как минимум дважды модифицированы для продления срока использования.

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#вс рф
#минобороны
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WP: Вашингтон может подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой
26 ноября 2024, 20:34

Фото: iStock/ 3dmitry

США уже в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть Украину к переговорам с РФ для завершения конфликта, рассказала газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.
«Многие американские чиновники теперь признают, что в течение нескольких месяцев Украина может быть втянута в переговоры с Россией о прекращении войны и что ее могут заставить отказаться от территории», — сообщалось в статье.

В материале уточнялось, что отказ президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена от своей прошлой политики в отношении мин и ракет был отчасти направлен на то, чтобы помочь Киеву занять максимально сильные позиции, когда он вступит в эти возможные переговоры.

Подчёркивается, что похожий взгляд на перспективы прекращения украинского конфликта распространяется и среди европейских союзников Украины.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на брифинге, что США дали ВСУ указания по использованию тактических ракет ATACMS.

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#переговоры
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В Минобороны провели ротацию командующих группировками войск
26 ноября 2024, 20:12

Фото: iStock/vladj55

В Минобороны России провели ротацию командующих группировками войск. Об этом в беседе с РБК сообщили источники из ведомства.
Отмечается, что после перестановок командующим группировкой войск «Восток» стал генерал-лейтенант Андрей Иванаев. «Югом» теперь командует генерал Александр Санчик, который сменил снятого с должности генерал-полковника Геннадия Анашкина. Он, в свою очередь, будет руководить Военной академией имени Фрунзе.

Также Минобороны направило в Ленинградский военный округ генерал-полковника Александра Лапина, который в 2022 году возглавлял Центральный военный округ и группировку «Центр». После он был переведён на пост начальника Главного штаба – первого заместителя главкома Сухопутными войсками. Он возглавит группировку «Север».

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Бойцы ВС РФ получили ранения при атаках ВСУ ракетами ATACMS в Курской области
26 ноября 2024, 19:53

Фото: iStock/sergeyryzhov

Российские военные пострадали в результате атак ВСУ по Курской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS 23 и 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Отмечается, что в результате удара 23 ноября среди личного состава зенитных ракетных комплексов С-400 есть пострадавшие. ВСУ выпустили пять ракет ATACMS, две из которых достигли цели. Данные о числе раненых и их состоянии не раскрываются.

Также ВСУ выпустили восемь дальнобойных ракет по аэродрому Курск-Восточный. Семь ракет удалось сбить силами С-400 и ЗРК «Панцирь», а осколки восьмой упали, в результате чего получили лёгкие ранения двое военных.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве заявили, что Москва готовит ответный удар.

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Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ
26 ноября 2024, 19:09

Главком ВСУ Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление украинских войск. Об этом в своём Telegram-канале написал офицер ВСУ Кирилл Сазонов после встречи с Сырским.
Он подчеркнул, что позиция главкома заключается в остановке российских войск. При этом победа будет невозможной, если ВСУ будут лишь обороняться. Военные должны перехватить инициативу и контратаковать, передал слова Сырского Сазонов.

Также военный отметил, что структура украинской армии будет стремительно меняться в сторон гибкости и адаптивности. При этом, слишком затратные и не имеющие эффекта варианты устройства ВСУ сразу же будут отвергаться.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Сырского в саботаже работы армии. По её словам, главком создаёт преграды для цифровизации процессов в ВСУ. Также она отметила, что Сырский говорит гражданам то, что они хотят слышать, но, при этом, поступает по собственному усмотрению.

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#минобороны
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Минобороны показало обломки ракет ATACMS, которыми была атакована Курская область
26 ноября 2024, 18:39

Фото: Минобороны РФ (mil.ru)

Минобороны России опубликовало фотографии дальнобойных американских ракет ATACMS, которыми украинские войска атаковали два объекта на территории Курской области 23 и 25 ноября. Кадры представлены в Telegram-канале ведомства.
Ранее Минобороны сообщало о прилётах 23 ноября. Тогда ВСУ ударили ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. В результате российским военным удалось сбить три ракеты, однако две всё же достигли цели и повредили радиолокационную станцию. Несколько бойцов ВС РФ получили ранения.

Также аналогичными ракетами украинские войска ударили по аэродрому Курск-Восточный 25 ноября. Всего было выпущено восемь ракет, семь из которых удалось сбить. Осколки последней упали, в результате чего двое военных получили ранения. Также получила незначительные повреждения инфраструктура.

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#курская область
#всу
#вс рф
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#инфраструктура
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Парламентская ассамблея НАТО одобрила отправку Киеву ракет «Томагавк»
26 ноября 2024, 18:32

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Украине ракеты средней дальности. Среди вооружений подобного класса числятся ракеты «Томагавк» (Tomahawk), о которых ранее просил Зеленский в своём «плане победы».
Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на депутата Верховной рады. По имеющейся информации, речь идёт о ракетах с дальностью полёта от 1000 до 5500 километров. Рекомендательное заявление парламентской ассамблеи Североатлантического альянса создаёт юридическую основу для принятия соответствующих решений.

Ракеты Tomahawk находятся на вооружении армии и флота Соединённых Штатов с 1983 года. Впервые их боевое применение было зафиксировано в 1991 году во время операции «Буря в пустыне» в Ираке. Эти ракеты отличаются универсальностью на поле боя, так как их можно запускать кораблей, подводных лодок и наземных пусковых установок.

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