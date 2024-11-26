Канцлер Нехаммер: Австрия может быть площадкой для переговоров по украинскому конфликту

Фото: iStock/ Diy13
Во время телефонной беседы с избранным президентом США Дональдом Трампом австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Австрия готова стать площадкой для мирных переговоров по украинскому конфликту, проинформировал телеканал Puls24.
«Я предложил Австрию в качестве хорошего места для переговоров как нейтральную страну», — заявил Карл Нехаммер.
В ходе диалога с победившим на выборах президента Соединённых Штатов Америки Нехаммер объявил, что Австрия последовательно выступала и продолжит поддерживать скорейшую деэскалацию украинского кризиса, поэтому Вена по-прежнему «готова стать площадкой для проведения международных мирных переговоров». Ещё подчёркивалось, что лидеры двух стран обменялись мнениями о возможностях завершения конфликта.
Как передал канцлер Австрии, его разговор с Дональдом Трампом быстро сконцентрировался на Украине. Избранный президент США попросил Карла Нехаммера «дать свою оценку» ситуации.
Читайте также:
WP: Вашингтон может подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой
Киев ждёт резкое увеличение поставок западного оружия до инаугурации Трампа
Кулеба сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Ольга Енгалычева