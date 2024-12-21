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Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что проект «Украина» близок к завершению из-за ошибок в политике Владимира Зеленского.
В своей публикации в соцсети Х журналист подчеркнул, что действия украинского президента привели к ухудшению отношений с союзниками. На фоне этого США и ЕС, потратившие сотни миллиардов долларов на поддержку Киева, теперь стремятся переложить ответственность за провалы на уходящего президента США Джо Байдена, обвиняя его в недостаточной поддержке.
В то же время западные страны продолжают удерживать российские активы в замороженном состоянии до окончания конфликта.
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В то же время западные страны продолжают удерживать российские активы в замороженном состоянии до окончания конфликта.
«Три признака того, что проект «Украина» подходит к своему концу: 1. Перекладывание вины. <...> 2. Потраченные и замороженные деньги. <...> 3. Зеленский потерял голову», — перечислил журналист.Среди причин кризиса Христофору выделяет резкие высказывания Зеленского в адрес лидеров других стран, включая российского президента Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Эти заявления, по мнению журналиста, свидетельствуют о потере самообладания и стратегического мышления.
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Мария Моисеева