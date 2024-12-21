​Военные США в Британии не справились с роем дронов над своими базами

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В ноябре над американскими авиабазами в Великобритании были зафиксированы неопознанные беспилотники, с которыми военные так и не смогли справиться.
Как сообщает британская газета The Times, инциденты происходили с 20 по 26 ноября на базах Лейкенхит и Милденхолл в графстве Саффолк, Фелтуэлл в Норфолке и Фэйрфорд в Глостершире, куда ранее прибыли американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.
Над базой Лейкенхит, где планируется размещение ядерного оружия США, одновременно появлялись десятки беспилотников. Несмотря на использование системы Orcus, предназначенной для перехвата управления дронами, военные не смогли установить их источник или подавить сигналы управления.
Инцидент вызвал два внеочередных заседания британского правительственного комитета. Как пишет The Times, расследование продолжается, и одной из рассматриваемых версий является участие недружественного государства.
Хотя американские спецслужбы допускают причастность России, прямых доказательств этому нет. В то же время скорость и устойчивость беспилотников к помехам исключают версию о запуске любителями.
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Над базой Лейкенхит, где планируется размещение ядерного оружия США, одновременно появлялись десятки беспилотников. Несмотря на использование системы Orcus, предназначенной для перехвата управления дронами, военные не смогли установить их источник или подавить сигналы управления.
Инцидент вызвал два внеочередных заседания британского правительственного комитета. Как пишет The Times, расследование продолжается, и одной из рассматриваемых версий является участие недружественного государства.
Хотя американские спецслужбы допускают причастность России, прямых доказательств этому нет. В то же время скорость и устойчивость беспилотников к помехам исключают версию о запуске любителями.
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Мария Моисеева