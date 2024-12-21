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В Словакии заявили о попытке Зеленского купить членство в НАТО миллионами российских активов

Зеленский предлагал премьер-министру Фицо ​500 млн евро ​ради вступления в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предложил ему 500 миллионов евро из российских активов за поддержку вступления Украины в НАТО.
По словам Фицо, он категорически отказался, отметив, что никогда не согласится на такое, занимая пост главы правительства.

Словацкий премьер также выразил мнение, что приглашение Украины в альянс является абсолютно нереальным. Ранее он неоднократно подчеркивал, что его позиция остаётся неизменной: вступление постсоветской республики в НАТО невозможно при его руководстве.



«Господин (речь о Зеленском) вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство (Украины) в НАТО, если бы он мне дал 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно, ответил: никогда», — рассказал премьер-министр Словакии РИА Новости.
Фицо давно известен своей критикой политики расширения альянса, особенно в контексте отношений с Россией и украинского конфликта.


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FT: жена Асада начала лечение онкологии в Москве перед бегством мужа

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#россия
FT: жена Асада начала лечение онкологии в Москве перед бегством мужа
20 декабря 2024, 22:39

Асма Асад (Фото: iStock/Михаил Алаеддин)

Жена экс-президента Сирии Башара Асада начала лечение онкологии в Москве, за несколько недель до его бегства из страны, передала Financial Times со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
После того как Башар Асад прибыл в столицу Российской Федерации, он встретился с супругой. Ещё в Москве находятся её родители, в том числе отец, Фаваз аль-Ахрас. Издание подчеркнуло, что к семейству присоединилась их дочь Зейн, студентка Университета Сорбонны Абу-Даби. В начале декабря старший сын Башара Асада Хафез успешно защитил кандидатскую диссертацию в МГУ.

Весной 2024 года Асме Асад диагностировали острый миелоидный лейкоз. Перед этим в августе 2018 года, у женщины обнаружили рак груди на ранней стадии. Она лечила онкологию в военном госпитале в Дамаске. В январе 2019 года жене экс-президента Сирии удалили опухоль, а в августе того же года она сообщила о своем выздоровлении.

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Орбан призвал к стратегическому терпению на фоне вето Венгрии на санкции против РФ
20 декабря 2024, 22:17

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к стратегическому терпению, когда комментировал информацию о возможном вето страны на продление санкций Евросоюза против РФ, сообщило MTI.
«Ситуацию необходимо обсудить и проанализировать с точки зрения того, какие шаги будут рациональными, а какие иррациональными», — обратил внимание Виктор Орбан.

При том премьер-министр Венгрии не ответил на вопрос о том, необходимо ли будет дождаться для этого прихода к власти избранного лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Виктор Орбан полагает, что решение нужно принять всем членам Евросоюза.

Ранее стало известно, что Виктор Орбан сдержанно отреагировал на оскорбления Владимира Зеленского, призвав в эфире радио Kossuth не реагировать на провокации и соблюдать стратегическое спокойствие. До этого Владимир Зеленский заявил, что не позволит венгерскому премьеру Виктору Орбану быть посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

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#министр
#виктор орбан
#венгрия
#евросоюз
#санкции
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Теннисиста Савельева из РФ отстранили на два года за мельдоний
20 декабря 2024, 21:34

Фото: iStock/ PrathanChorruangsak

Российского теннисиста Даниила Савельева дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил, говорилось на официальном сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).
В сентябре 23-летнего теннисиста временно отстранили. Даниил Савельев не стал оспаривать данное решение. Организация обратила внимание, что нарушение спортсмена не было преднамеренным.

В допинг-пробе, которую взяли у теннисиста 3 июля на турнире Международной теннисной федерации (ITF) в Южной Африке, обнаружили мельдоний.

Савельева временно отстранили 20 августа 2024 года, поэтому фактически его дисквалификация продлится до 19 августа 2026 года.

Ранее российский боец Магомед Исмаилов высказался о взаимных упреках четырехкратного чемпиона мира по ММА Федора Емельяненко и бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко. По его мнению, если в лиге нет допинг-контроля, то нечего обсуждать, решение будет оставаться за самим бойцом.

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#допинг
#нарушение
#теннис
#спорт
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Маск задался вопросом, жив ли Байден
20 декабря 2024, 21:15

Джо Байден (фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Американский бизнесмен Илон Маск задался вопросом, жив ли президент США Джо Байден, и видел ли его кто-нибудь в последнее время. Соответственный пост он опубликовал в соцсети Х.
Этими словами предприниматель прокомментировал сообщение другого пользователя, который написал, что на данный момент единственное, что Байден делает на посту президента, – это «разграбляет казну».

Маск задался вопросом, жив ли Байден, и видел ли его кто-то в последнее время, поскольку лидер давно не появлялся на публике.

Ранее сообщалось, что республиканцы поддерживают выдвижение миллиардера Маска на пост спикера палаты представителей конгресса США.

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#политика
#предприниматель
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В США заявили о неминуемой приостановке работы правительства
20 декабря 2024, 21:15

Фото: iStock/rarrarorro

Ведомства в США предупредили о необходимости готовиться к неминуемой приостановке работы правительства. Об этом сообщила газета Washington Post.
Административно-бюджетное управление Белого дома в пятницу утром разослало федеральным ведомствам предупреждение о необходимости готовиться к неминуемому шатдауну.

В четверг проект временного бюджета не набрал нужной поддержки в палате представителей. Для его одобрения должны были проголосовать 218 законодателей, что составляет более половины членов палаты. У Республиканской партии в палате представлены 219 мандатов, однако и среди них нашлись те, кто возражал против проекта временного бюджета.

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#сша
#правительство
#политика
#предупреждение
#проект
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FT: команда Трампа заявила Евросоюзу, что США будет продолжать помогать Киеву
20 декабря 2024, 21:01

Фото: iStock/ rarrarorro

Команда избранного президента США Дональда Трампа объявила чиновникам из Европейского союза (ЕС), что Вашингтон собирается продолжать помогать Киеву, сообщила Financial Times (FT), ссылаясь на источники.
«Команда Трампа сообщила европейским чиновникам, что избранный президент планирует продолжить военные поставки США Украине после своей инаугурации», — обращают внимание источники издания.

Ещё авторы материала уточнили, что Дональд Трамп собирается потребовать от стран-участниц НАТО увеличить расходы на оборону Североатлантического альянса до пяти процентов ВВП.

Президент и основатель Американского университета в Москве, американо-российский публицист и общественный деятель Эдвард Лозанский заявил, что местом встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа (официально сможет приступить к работе 20 января) мог бы стать Будапешт, столица Венгрии, где политики поставили бы точку в украинском конфликте.

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#нато
#украина
#киев
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Песков: от Германии не поступало запроса на поездку канцлера Шольца в РФ
20 декабря 2024, 20:48

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от властей Германии не поступало запроса на поездку канцлера ФРГ Олафа Шольца в РФ, сообщило ТАСС.
«Нет, от Германии запросов о визите Шольца в Москву не было», — обратил внимание пресс-секретарь президента Российской Федерации.

Накануне газета Der Spiegel, ссылаясь на источники передала, что Олаф Шольц якобы хочет посетить Российскую Федерацию с миротворческой миссией. При том авторы материала уточнили, что канцелярия канцлера опровергла данную информацию, назвав её «всего лишь слухом и ничем больше».

На внеочередном заседании 16 декабря бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу. Отмечалось, что 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, при этом 207 депутатов поддержали кабмин Шольца, а 116 — воздержались. Для вынесения вотума недоверия необходимо не менее 367 голосов.

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#россия
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Трамп потребовал от членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП
20 декабря 2024, 20:36

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп заявил членам НАТО, что ждёт от них повышения расходов на оборону до 5% от ВВП стран альянса. Об этом сообщает издание Financial Times.
Источники издания подчеркнули, что в конечном итоге Трамп может согласиться на то, чтобы этот показатель был увеличен с нынешних 2% до 3,5%.

Также отмечается, что Трамп намерен продолжать оказывать военную помощь Украине, противореча тем самым своим заявлениям, сделанным в ходе предвыборной кампании.

В июне 2025 года состоится саммит НАТО в Гааге. По мнению источников FT, речь будет идти о 3% или больше.

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#нато
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#ввп
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Путин дал гражданство 23 иностранцам, в том числе уроженцам Германии и Франции
20 декабря 2024, 20:34

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин дал гражданство 23 иностранцам. Указ об этом опубликовали на официальном портале правовой информации.
Новоиспечёнными гражданами Российской Федерации оказались уроженцы Швейцарии Франции, Италии, Бельгии, Германии и Соединённых Штатов Америки.

Ещё Владимир Путин дал гражданство итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако, Марине Нуньес Беспаловой, которая родилась в Москве и раньше работала заместителем главы Министерства культуры Мексики, и её несовершеннолетней дочери.

Помимо того, в гражданство Российской Федерации приняты уроженцы Узбекистана, Китая и Демократической Республики Конго.

Ранее семейная пара и журналист из Италии обратились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой о предоставлении им гражданства России. Как подчеркнула журналистка телеканала «Россия 24», подобных запросов в колл-центры поступило немало.

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