Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предложил ему 500 миллионов евро из российских активов за поддержку вступления Украины в НАТО.
По словам Фицо, он категорически отказался, отметив, что никогда не согласится на такое, занимая пост главы правительства.
Словацкий премьер также выразил мнение, что приглашение Украины в альянс является абсолютно нереальным. Ранее он неоднократно подчеркивал, что его позиция остаётся неизменной: вступление постсоветской республики в НАТО невозможно при его руководстве.
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Словацкий премьер также выразил мнение, что приглашение Украины в альянс является абсолютно нереальным. Ранее он неоднократно подчеркивал, что его позиция остаётся неизменной: вступление постсоветской республики в НАТО невозможно при его руководстве.
«Господин (речь о Зеленском) вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство (Украины) в НАТО, если бы он мне дал 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно, ответил: никогда», — рассказал премьер-министр Словакии РИА Новости.Фицо давно известен своей критикой политики расширения альянса, особенно в контексте отношений с Россией и украинского конфликта.
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Мария Моисеева