На саммите по Украине три страны высказались против отсутствия России

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Во время первого дня саммита по Украине в Швейцарии представители Турции, Саудовской Аравии и Кении выступили за участие Москвы в переговорах. Об этом пишет Reuters.
По словам представителей этих государств, без участия России серьезного прогресса добиться невозможно. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что данная конференция была бы «более ориентированной на результат», если бы на ней присутствовали обе стороны конфликта.
Уточняется, что его коллега из Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд подчеркнул, что заслуживающие доверия переговоры предполагают «трудный компромисс».
Ранее сообщалось, что вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии и вылетела в Вашингтон.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие.
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Уточняется, что его коллега из Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд подчеркнул, что заслуживающие доверия переговоры предполагают «трудный компромисс».
Ранее сообщалось, что вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии и вылетела в Вашингтон.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие.
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Екатерина Коршунова