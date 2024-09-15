Канцлер ФРГ Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом

Фото: сайт Кремля
С двухдневным визитом в Узбекистан прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Глава республики Шавкат Мирзиёев встретил политика на площади Регистан в Самарканде, сообщили в пресс-службе президента.
«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил на площади Регистан Федерального Канцлера Олафа Шольца, прибывшего в нашу страну с официальным визитом», — прокомментировали там.Ранее в пресс-службе Мирзиёева сообщали, что в период с 15-16 сентября в Узбекистане пройдут переговоры высшего уровня, где будет рассматриваться дальнейшее многоплановое сотрудничество государств.
Планируется, что в рамках визита Шольц и Мирзиёев встретятся с деловыми кругами двух стран.
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Никита Кротов