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Нехватка ракет ATACMS ощущается у США на фоне недостаточного производства данных вооружений. Такое заявление сделал генерал НАТО в отставке Бен Ходжес в беседе с UkrLife.
«Мы не сделали ничего, чтобы увеличить производство», — сказал Ходжес.Американский офицер добавил, что для производства дальнобойных ракет ATACMS необходимы инвестиции, а также большое количество времени с политической волей.
Ходжес посетовал, что Штаты не нарастили выпуск данных ракет несколько лет назад.
Ранее сообщалось, что Вашингтон не дал Киеву разрешения бить вглубь российских территорий.
Киевский режим настойчиво требует у западных союзников все больше военной помощи.
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Никита Кротов