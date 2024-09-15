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Лондон, Париж и Берлин в ближайшие дни обсудят план для Украины наносить удары вглубь России западными ракетами при помощи навигационных систем США. Об этом заявляет в воскресенье 15 сентября заявил Bloomberg.
До этого глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что считает «оправданным» с военной точки зрения разрешение Киеву бить дальнобойным по России. Кроме этого бывший премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон тоже призвали нынешнего главу кабмина Великобритании Кира Стармера одобрить Киеву применение Storm Shadow для ударов по РФ
Ранее независимый журналист из Австралии Джони Х заявил, что ВСУ уже наносят удары оружием, которое получают от западных союзников, по детским садам и детским площадкам в Белгороде.
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Лия Мурадьян