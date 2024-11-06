Шольц отправил в отставку главу Минфина Германии

Новый состав Еврокомиссии, который возглавляет Урсула фон дер Ляйен, настроен на подготовку к возможному военному конфликту с Россией. Такое заявление во время слушаний в Европарламенте сделал Андрюс Кубилюс, бывший премьер Литвы и кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны, сообщает ТАСС.