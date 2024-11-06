Шольц отправил в отставку главу Минфина Германии

Олаф Шольц (Фото: сайт Кремля)
Канцлер Германии Олаф Шольц освободил от должности главу Минфина страны Кристиана Линднера на фоне возможного распада правящей коалиции. Об этом сообщает газета Welt, ссылаясь на собственного корреспондента.
«Шольц отправил в отставку Линднера», — пишет издание.Вместе с этим, газета Bild со ссылкой на собственные источники проинфгормировала, что немецкий канцлер до этого отверг инициативу главы минфина о досрочных выборах.
Также этим вечером коалиция в лице Шольца, министра экономики Роберта Хабека («Зеленые») и Линднера (СвДП) собирались поднять вопрос госбюджет на 2025 год.
Ранее Шольц призвал страны НАТО предоставить Украине обещанное оружие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак