Канцлер Германии высказался по поводу теракта в Магдебурге

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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования пострадавшим и их близким после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге.
Он подчеркнул поддержку жителей города в это сложное время в соцсети X.
20 декабря автомобиль въехал в толпу на ярмарке, вызвав панику и жертвы. По информации полиции, один человек погиб, а несколько получили ранения. Свидетели описывали хаос на месте происшествия: ярмарка была переполнена машинами скорой помощи и парамедиками.
Виновный в наезде мужчина был задержан. Обстоятельства случившегося расследуются, власти работают над выяснением мотивов произошедшего.
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«Мои мысли с жертвами и их близкими. Мы поддерживаем жителей Магдебурга», — написал Шольц.
20 декабря автомобиль въехал в толпу на ярмарке, вызвав панику и жертвы. По информации полиции, один человек погиб, а несколько получили ранения. Свидетели описывали хаос на месте происшествия: ярмарка была переполнена машинами скорой помощи и парамедиками.
Виновный в наезде мужчина был задержан. Обстоятельства случившегося расследуются, власти работают над выяснением мотивов произошедшего.
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Мария Моисеева