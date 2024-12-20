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Автомобиль наехал на толпу людей на рождественской ярмарке в Германии: что известно об инциденте

Видео наезда авто на посетителей ярмарки в Магдебурге выложили в сеть с подробностями
Фото: iStock/Ajax9

Фото: iStock/Ajax9

В городе Магдебург, Германия, автомобиль на скорости въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки, вызвав трагические последствия. Камеры зафиксировали момент наезда: машина сбила десятки людей, некоторые из которых смогли подняться самостоятельно. Предварительно сообщается, что среди пострадавших нет граждан РФ. Виновник уже задержан.
Инцидент произошёл вечером на территории ярмарки. Инцидент произошёл вечером на территории ярмарки. Кадры наезда автомобиля на толпу выложили в Telegram-канале РИА Новости.



Официальные источники пока не подтверждают точное число погибших и пострадавших. Ранее портал T-Online сообщал о 11 погибших и 60 раненых, но позже удалил эту информацию.



По предварительным данным издания Welt, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Среди них есть погибшие, точное количество пока уточняется. Водитель автомобиля задержан.

Власти Саксонии-Анхальт рассматривают случившееся как преднамеренный теракт, предполагая, что машина была направлена на людей намеренно, пишет «Российская Газета». Сразу после происшествия территорию ярмарки закрыли, её обыскивают на предмет взрывчатки.

Как уточняет посольство России в Германии РИА Новости, среди пострадавших россиян на данный момент не выявлено. В связи с происшествием диппредставительство открыло горячую линию для соотечественников.

Местные спасательные службы продолжают работать на месте, выясняя обстоятельства трагедии. По последним данным газеты Welt, за рулем автомобиля был выходец из Саудовской Аравии 1974 года.

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#германия
В Красноярске студентка хотела сжечь банкомат и случайно загорелась
20 декабря 2024, 21:54

Фото: iStock/ Drazen Zigic

В Красноярске 19-летняя девушка во время поджога банкомата случайно загорелась сама, передал Телеграм-канал Baza.
Студентка педагогического университета Валерия Л. пришла в отделение банка на улице 60 лет Октября с канистрой бензина, она облила банкомат и совершила поджог. Получилось так, что девушка случайно облила себя бензином и тоже загорелась.

Леру смогли потушить, на данный момент её доставили в больницу с ожогами второй степени.

«По предварительным данным, девушка могла стать жертвой мошенников, так как во время своих противоправных действий разговаривала по телефону с неизвестными», — передали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Иных пострадавших в ходе происшествия нет. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

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В Ростове-на-Дону следователи проверят мать, кормящую годовалую дочь фруктами
20 декабря 2024, 21:53

Фото: iStock/ Lordn

Следователи из Ростова-на-Дону проверят женщину, которая кормит своего годовалого ребёнка лишь фруктами. Известно, что она запрещала дочери пить воду, сообщил РЕН ТВ в Телеграм-канале.
«В ряде СМИ опубликована информация о том, что жительница г. Ростова-на-Дону кормит свою малолетнюю дочь только фруктами и запрещает ей пить воду», — обратили внимание авторы материала.

Ещё стало известно, что годовалая девочка вся жёлтая из-за «фруктовой» диеты. Из-за подобного рациона у ребёнка проявились высокая температура и симптомы «самоочищения организма». Следствие собирается провести проверку, после неё примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в 11-й детской государственной больнице Екатеринбурга юные пациенты отравились едой. Пострадали также и их родители. Дети, находившиеся в кардиологическом отделении медицинского учреждения, и их родители поужинали в больничной столовой макаронами. Через несколько часов все, кто принимал пищу, почувствовали себя плохо.

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Москвич взорвал неизвестный предмет в банке
В Москве задержали мужчину, взорвавшего в отделении банка неизвестный предмет
20 декабря 2024, 21:04

Фото: iStock/Drazen Zigic

Мужчина взорвал неизвестный предмет в отделении банка в районе Южное Тушино в Москве. Об этом оперативные службы сообщили в беседе с ТАСС.
Инцидент произошёл в банке по адресу бульвар Яна Райниса, дом 1. В районе восьми часов вечера в помещение зашёл мужчина, подошёл к банкоматам и взорвал неизвестный предмет. После произошедшего его оперативно задержали сотрудники службы безопасности банка. Все посетители успели оперативно эвакуироваться, никто не пострадал. После взрыва помещение оказалось сильно задымлено.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Мотив поступка мужчины выясняется.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России.
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#банк
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Судно с моряками из Сирии и Египта подало сигнал SOS в Керченском проливе
20 декабря 2024, 20:10

Фото: iStock/Dikuch

Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе. Об этом сообщается в заявлении Южной транспортной прокуратуры.
Отмечается, что в настоящее время контролируется обеспечение безопасности мореплавания из-за подачи сигнала бедствия от судна, находящегося в районе порта «Кавказ». Экипаж запросил возможности зайти в порт.

Также ведомство осуществляет контроль за соблюдением прав членов экипажа. На его борту находится 16 моряков из Сирии и Египта.

В Российском профессиональном союзе моряков подчеркнули, что у экипажа отсутствуют продукты и запасы питьевой воды. Также стало известно, что работодатель последний раз выплачивал морякам зарплату в августе.

Судно ходит под флагом Гвинеи-Бесау. Долг по зарплате по международным правилам может повлечь арест корабля.

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#работодатель
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Трёх граждан России выдворили из Казахстана
20 декабря 2024, 19:48

Фото: iStock/Rainer Puster

Троих россиян, прибывших авиарейсом Москва-Караганда, оштрафовали на 1,4 тыс. долларов и выдворили из Казахстана за то, что они не сообщили в положенный срок о наличии у них второго гражданства. Об этом сообщили в пресс-центре МВД Казахстана.
Отмечается, что ими оказались 23, 40 и 48-летние граждане России. Решением суда они привлечены к различным административным наказаниям в виде штрафов и выдворению за пределы Казахстана с запретом на въезд в страну в течение пяти лет.

Ведомство сообщает, что пассажиров рейса привлекли к ответственности сотрудники транспортной полиции вместе с пограничниками Комитета нацбезопасности Казахстана.

По законодательству страны граждане республики не должны иметь второго гражданства. В случае его приобретения они обязаны уведомить власти в течение 30 дней.

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#казахстан
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#политика
#закон
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Ущерб от мошенничества в Курской области составил свыше 800 млн рублей
20 декабря 2024, 18:57

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Ущерб Курской области в результате мошенничества при строительстве фортификационных сооружений составил более 800 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
18 декабря по итогам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о мошенничестве в особо крупном размере по факту завышения должностными лицами сметной стоимости по госконтрактам на установку сооружений, повлекшего за собой причинение бюджету региона ущерба в размере свыше 800 миллионов рублей.

Ранее прокуратура Курской области поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гендиректора АО «Корпорация развития Курской области», которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время он помещён в СИЗО.

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#курская область
#мошенничество
#ущерб
#уголовное прокуратура
#меры
#сизо
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Под Каширой во время вывоза отходов спасли двух брошенных щенков
20 декабря 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Экипаж регионального оператора Каширского кластера во время вывоза отходов из деревни Богатищево-Епишино городского округа Кашира обнаружил двух маленьких щенков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Щенки дрожали от холода под крышей контейнерной площадки. Не оставаясь равнодушными к бедственному положению беззащитных созданий, сотрудники сразу решили помочь. Информация о щенках быстро распространилась в соцсетях. Вскоре добрые люди откликнулись на призыв о помощи», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в результате щенята обрели новый дом и хозяев, готовых окружить их заботой и теплом.

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#минчистоты
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#отходы
#подмосковье
#московская область
#кашира
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Mash: Песок с анапских пляжей будет токсичным ещё десять лет
20 декабря 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Песок на пляжах Анапы сохранит токсичность ещё как минимум в течение десяти лет из-за массового выброса мазута. Именно столько времен потребуется на восстановление живой природы после разлива чёрной жижи.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. В настоящее время всё побережье около города-курорта устлано мешками с мазутом — складывать вещество больше некуда. Пока волонтёры ждут технику, которая вывезет мусор на утилизационный полигон, упрямая чёрная масса просачивается сквозь полиэтилен, и всё приходится начинать заново. Местным властям не хватает транспорта для вывоза отходов и погибших птиц. Есть также недостаток металлической тары для мазута.

Смешанный с нефтесодержащим веществом песок можно утилизировать только на специальных полигонах, а в идеале — на нефтеперерабатывающих заводах. Перед уничтожением специалистам предстоит тщательно отделить песок от мазута, рассказала советник главы экологического общества Светлана Ковалевская.

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#мусор
#полигон
#волонтеры
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«Будешь моей женой»: Девушка из Москвы рассказала о домогательствах мигранта на рабочем месте
20 декабря 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Paul Gorvett

После опубликованной истории про Анастасию, которая записала видеообращение о том, что коллеги-мигранты ей предлагают групповой секс и грозят похитить в другую страну, в редакцию «Радио 1» стали приходить обращения от других девушек. Они тоже оказались жертвами угроз со стороны мигрантов.
«Боюсь за свою жизнь»: Девушка из деревни Грибки стала жертвой домогательства коллег-мигрантов, что известно
«Боюсь за свою жизнь»: Девушка из деревни Грибки стала жертвой домогательства коллег-мигрантов, что известно

«Пару лет назад со мной приключилась не очень хорошая история. Я устроилась на работу в компанию "Бургер Рус" (ресторан быстрого питания "Бургер Кинг"). Придя на работу в первый день, я поняла, что коллектив состоит из граждан других государств, а русских очень мало. Через некоторое время, мой коллега — гражданин Узбекистана — начал настойчиво оказывать мне знаки внимания. Он ждал после работы у выхода, преследовал по пути домой. Угрожал словами: «Ты будешь моей второй женой, я увезу тебя, даже не сможешь сопротивляться!» — рассказала свою историю корреспонденту «Радио 1» обратившаяся Олеся.

Она добавила, что случай произошел в Северо-Восточном административном округе города Москвы — в районе метро «Бульвар Рокоссовского».

«Мне было так страшно, что я уже просила родных меня встречать… Несколько раз доходило до того, что он заходил в женскую раздевалку, когда я передавалась, приставал, пытался совершить акт насилия. И когда в очередной раз на мои крики прибежал охранник заведения, мне предложили написать заявление в полицию. У меня были видеодоказательства поведения этого мигранта, были ссадины и синяки, доказывающие факт попытки изнасиловать, и с этим я пошла в полицию. Там приняли заявление и сказали ждать», — поделилась девушка.

По ее словам, спустя время мигранта уволили, и он уехал к себе на родину. А по факту ее заявления ничего не было предпринято.

«Но даже такому исходу я была рада, потому что могла теперь спокойно работать, без какого-либо страха. Многие мигранты, нам, русским девушкам, мешают спокойно жить, а уполномоченные органы не вмешиваются», —призналась корреспонденту «Радио 1» потерпевшая.

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