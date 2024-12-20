Автомобиль наехал на толпу людей на рождественской ярмарке в Германии: что известно об инциденте

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В городе Магдебург, Германия, автомобиль на скорости въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки, вызвав трагические последствия. Камеры зафиксировали момент наезда: машина сбила десятки людей, некоторые из которых смогли подняться самостоятельно. Предварительно сообщается, что среди пострадавших нет граждан РФ. Виновник уже задержан.
Инцидент произошёл вечером на территории ярмарки. Инцидент произошёл вечером на территории ярмарки. Кадры наезда автомобиля на толпу выложили в Telegram-канале РИА Новости.
Официальные источники пока не подтверждают точное число погибших и пострадавших. Ранее портал T-Online сообщал о 11 погибших и 60 раненых, но позже удалил эту информацию.
По предварительным данным издания Welt, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Среди них есть погибшие, точное количество пока уточняется. Водитель автомобиля задержан.
Власти Саксонии-Анхальт рассматривают случившееся как преднамеренный теракт, предполагая, что машина была направлена на людей намеренно, пишет «Российская Газета». Сразу после происшествия территорию ярмарки закрыли, её обыскивают на предмет взрывчатки.
Как уточняет посольство России в Германии РИА Новости, среди пострадавших россиян на данный момент не выявлено. В связи с происшествием диппредставительство открыло горячую линию для соотечественников.
Местные спасательные службы продолжают работать на месте, выясняя обстоятельства трагедии. По последним данным газеты Welt, за рулем автомобиля был выходец из Саудовской Аравии 1974 года.
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Официальные источники пока не подтверждают точное число погибших и пострадавших. Ранее портал T-Online сообщал о 11 погибших и 60 раненых, но позже удалил эту информацию.
По предварительным данным издания Welt, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Среди них есть погибшие, точное количество пока уточняется. Водитель автомобиля задержан.
Власти Саксонии-Анхальт рассматривают случившееся как преднамеренный теракт, предполагая, что машина была направлена на людей намеренно, пишет «Российская Газета». Сразу после происшествия территорию ярмарки закрыли, её обыскивают на предмет взрывчатки.
Как уточняет посольство России в Германии РИА Новости, среди пострадавших россиян на данный момент не выявлено. В связи с происшествием диппредставительство открыло горячую линию для соотечественников.
Местные спасательные службы продолжают работать на месте, выясняя обстоятельства трагедии. По последним данным газеты Welt, за рулем автомобиля был выходец из Саудовской Аравии 1974 года.
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Мария Моисеева