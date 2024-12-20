Песков: от Германии не поступало запроса на поездку канцлера Шольца в РФ

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от властей Германии не поступало запроса на поездку канцлера ФРГ Олафа Шольца в РФ, сообщило ТАСС.
«Нет, от Германии запросов о визите Шольца в Москву не было», — обратил внимание пресс-секретарь президента Российской Федерации.
Накануне газета Der Spiegel, ссылаясь на источники передала, что Олаф Шольц якобы хочет посетить Российскую Федерацию с миротворческой миссией. При том авторы материала уточнили, что канцелярия канцлера опровергла данную информацию, назвав её «всего лишь слухом и ничем больше».
На внеочередном заседании 16 декабря бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу. Отмечалось, что 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, при этом 207 депутатов поддержали кабмин Шольца, а 116 — воздержались. Для вынесения вотума недоверия необходимо не менее 367 голосов.
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