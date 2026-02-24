Канцлера ФРГ разрешили называть европейским Буратино

24 февраля 2026, 22:43

Прокуратура Германии разрешила называть канцлера ФРГ Мерца Пиноккио

Фото: (Кадр из мультфильма «Пиноккио» 1940)

Прокуратура немецкого Хайльбронна прекратила проверку по делу местного пенсионера, который в соцсетях назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио. Об этом 24 февраля сообщается в совместном заявлении прокуратуры и полиции города, на которое ссылается газета Heilbronner Stimme.