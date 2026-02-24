Канцлера ФРГ разрешили называть европейским Буратино
Прокуратура немецкого Хайльбронна прекратила проверку по делу местного пенсионера, который в соцсетях назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио. Об этом 24 февраля сообщается в совместном заявлении прокуратуры и полиции города, на которое ссылается газета Heilbronner Stimme.
Поводом для разбирательства стал пост в Facebook* с заголовком «Пиноккио приезжает в Хайльбронн». Публикация получила широкий резонанс и обсуждалась в местных СМИ. В пресс-релизе отмечается, что производство прекратили, поскольку высказывание расценили как допустимую критику власти, защищённую свободой выражения мнений.
В прокуратуре также напомнили, что ранее закрывали и схожее дело. Мерца сравнивали с Пиноккио сопредседатель партии «Зелёных» Франциска Брантнер и депутат «Альтернативы для Германии» Стефан Бранднер.
Как уточняется, уголовная полиция начала расследование накануне. По данным ведомств, ещё в октябре прошлого года пенсионер, комментируя визит Мерца в город, назвал его Пиноккио и добавил смайл с длинным носом. Спустя несколько месяцев мужчину уведомили о проверке по подозрению в оскорблении политического деятеля по параграфу 188 Уголовного кодекса Германии.
Читайте также: *Запрещен в РФ