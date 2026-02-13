Мерц заявил о превосходстве России над ЕС

13 февраля 2026, 20:36

Мерц: Россия сильнее ЕС, несмотря на возможности экономики

Фото: istockphoto/ffikretow

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, несмотря на заметное превосходство Евросоюза над Россией по экономическим показателям, Европа сегодня не обладает сопоставимым уровнем силы. Об этом пишет РИА Новости.