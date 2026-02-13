Мерц заявил о превосходстве России над ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, несмотря на заметное превосходство Евросоюза над Россией по экономическим показателям, Европа сегодня не обладает сопоставимым уровнем силы. Об этом пишет РИА Новости.
Выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что совокупный ВВП ЕС почти в десять раз превышает российский, однако это не делает Евросоюз «в десять раз сильнее». По словам Мерца, объединение использует свой военный, политический, экономический и технологический потенциал не в полной мере, поэтому ключевая задача сейчас — «переключить сознание».
Мерц ранее заявил, что не хотел бы потерять связь со странами, претендующими на вступление в Евросоюз. Немецкий политик подчеркнул, что его все сильнее тревожит отсутствие ощутимого прогресса в процессе расширения ЕС.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 13-15 февраля.
