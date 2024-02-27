Канцлера ФРГ Шольца вывел из себя «дисбаланс» в вопросах помощи Украине

Фото: istockphoto/PavelRodimov
Федеральный канцлер Германии пришёл в изрядное раздражение из-за дисбаланса в вопросах западной помощи Украине. В частности, он считает, что дебаты о поставках ракет Taurus в настоящее время не соответствуют тому, в чём действительно нуждается Киев.
Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel. В материале указано, что канцлер буквально выходит из себя, когда в стране снова и снова возникают дискуссии о поставках Украине дальнобойных ракет. Он считает эти разговоры крайне несвоевременными, характеризующими «дисбаланс» между обсуждениями помощи и насущными потребностями ВСУ.
Ранее Шольц заявил, что Германия не планирует поставлять Киеву ракеты Taurus, чтобы не быть втянутой в конфликт. В этой связи нижняя палата немецкого парламента проголосовала за проект резолюции, предложенный фракциями правящей коалиции, о поставках Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. Однако ракеты Taurus в документе упомянуты не были.
Читайте также:
Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО
Шольц ужаснулся последствиям победы Путина на Украине
«Решение окончательное»: Германия не будет отправлять ракеты Taurus для ВСУ
«То, чего действительно сейчас не хватает украинцам, — это боеприпасы», — подчёркивают авторы публикации.
Читайте также:
Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО
Шольц ужаснулся последствиям победы Путина на Украине
«Решение окончательное»: Германия не будет отправлять ракеты Taurus для ВСУ
Александр Бойцов