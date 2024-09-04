Капитан эсминца в США уволен за снимок с винтовкой с перевернутым прицелом

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Командира эсминца, который стрелял из винтовки с перевернутым прицелом, уволили в США за снимок с неправильно снаряженным табельным оружием, сообщили на сайте американских военно-морских сил.
«Командир авианосной ударной группы «Теодор Рузвельт» контр-адмирал Кристофер Александер освободил коммандера Кэмерона Ясте от обязанностей командира корабля John S. McCain. Капитан Эллисон Кристи, заместитель командующего 21-й эскадрильей эсминцев, временно приняла на себя командование эсминцем», — гласит релиз.Как уточнило командование, офицера уволили с формулировкой об утрате «уверенности» в том, что Ясте сможет командовать эсминцем, оснащенном управляемыми ракетами. Военного перевели в другое подразделение.
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Никита Кротов