МИД РФ: высланные при обмене с Западом россияне сохранили права граждан России

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Обмененные в начале августа с западными государствами члены оппозиции, как и прочие граждане РФ могут подать на получение загранпаспорта в стране, где они пребывают, пишет «Лента.ру» со ссылкой на ответ МИД РФ на запрос издания.
«Все граждане Российской Федерации, находящиеся за ее пределами, имеют равные права независимо от цели и обстоятельств въезда на территорию иностранного государства, а также статуса, предоставленного им властями страны пребывания», — гласит ответ внешнеполитического ведомства.Так дипломаты ответили на вопрос про статус выданных граждан РФ, у части которых нет загранпаспорта.
В начале августа в авиагавани турецкой Анкары заключенными обменялись Россия, США и ряд государств Европы. Уточняется, что обмен был крупнейшим со времен после Холодной войны.
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