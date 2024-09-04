В ГД ответили Джонсону на его слова про удары по Крымскому мосту

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Слова бывшего премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона об ударах по Керченскому мосту являются осенним обострением, заявил в разговоре с журналистами РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.
«Дикие заявления Джонсона настолько достали самих англичан, что он потерял пост премьер-министра Великобритании. Однако не успокоился и продолжает ненавидеть и угрожать России. Что поделаешь - наступила осень, и у соответствующего контингента начались обострения. А у Джонсона все настолько запущено, что уже и психиатры не помогут», — прокомментировал парламентарий.
Перед этим британский экс-премьер в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) призвал западные государства передать киевскому режиму ракеты ATACMS и помочь «снести» Керченский мост.
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