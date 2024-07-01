Капитан первого ранга Дандыкин сомневается в появлении истребителей F-16 у ВСУ

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Боевики ВСУ вряд ли получили и пользуются истребителями F-16 в зоне конфликта на Украине. Своими сомнениями на этот счет с «Лентой.ру» поделился капитан первого ранга Василий Дандыкин. По словам собеседника, такие данные требуют подтверждения. Однако Дандыкин полагает, что техника у неонацистов скоро появится.
«Я думаю, что они появятся позже, летом, но позже», — сказал эксперт.
Он дал оценку влиянию истребителей на ход событий. По мнению офицера, для F-16 «это будет непростой прогулкой». Американские машины, по словам Дандыкина, осложнят боевое противостояние, но преимущества противник не получит.
Ранее издание Politico сообщило сроки поставок F-16 Украине. Журналисты указали, что киевскому режиму истребители поставят текущим летом. В частности, Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Дания хотят дать Киеву 60 единиц техники.
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