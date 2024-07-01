Капитан первого ранга Дандыкин сомневается в появлении истребителей F-16 у ВСУ

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал выход его страны из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает использовать, передавать и хранить подобное вооружение. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщил ТАСС. Науседа считает, что для защиты Литвы и увеличения ее боевой мощи нужно использовать все доступные боеприпасы, в том числе и кассетные.